El categórico mensaje de Irene Montero tras la libertad provisional de Dani Alves

La Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional al exjugador del FC Barcelona Dani Alves, bajo fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado partidario de mantener al futbolista en prisión, la Audiencia de Barcelona ha acordado que Alves pueda salir de prisión si paga la fianza impuesta, con la obligación de no salir del país, entregar sus dos pasaportes -español y brasileño- y comparecer semanalmente ante el tribunal.

En la vista celebrada este martes en la sección 21ª de Barcelona para decidir sobre la situación personal de Alves, que lleva en prisión provisional desde enero del año pasado, la Fiscalía y la acusación particular se opusieron a que quedara en libertad, mientras su defensa pidió su excarcelación argumentando que ya ha cumplido una cuarta parte de la condena impuesta por la violación.

La libertad provisional del ex futbolista del Barcelona ha enfadado a mucha gente, entre ellas la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ahora candidata de Podemos a las elecciones europeas, que estaba muy enfadada con la decisión. "Los hombres poderosos pueden comprar su libertad. Éste es un peligroso mensaje de desprotección para todas las mujeres", ha escrito en las redes sociales. "Necesitamos que la justicia sea feminista e igual para todos".

La fiscalía se ha opuesto a la decisión también al entender que persiste el riesgo de huida, dada su capacidad económica y la elevada pena impuesta. Además, no podría ser extraditado desde Brasial. El futbolista ha alegado que cree en la justicia y que no piensa huir. Al final de la vista, Alves ha intervenido por videoconferencia desde la cárcel Brians 2, en la que lleva más de un año en prisión provisional. "Creo en la justicia. No voy a huir", ha asegurado.