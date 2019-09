Remi Cavagna se impuso en las calles de Toledo, territorio complicado al que llegó en solitario después de abandonar a sus compañeros de fuga. El francés se aplicó en los últimos kilómetros a una contrarreloj en solitario de la que salió vencedor. El último tramo, en cuesta camino del Alcázar, era muy exigente, pero los velocistas no consiguieron recortarle el terreno.

En casa de Bahamontes, en el año en que cumplen 60 de su victoria en el Tour por la que fue homenajeado por la organización de la Vuelta, ganó un francés de Clermont Ferrand, a tres kilómetros del Puy de Dome, donde Fede ganó una cronoeslada, la única victoria de etapa que acompañó a su triunfo en la general. Después de dos terceros puestos en etapas, Cavagna aprovechó su oportunidad. “Quizá era la última”, reconoce, a pesar de que su equipo, el Deceuninck, había pensado en Gilbert para ganar en las cuestas toledanas.

El pelotón no llegó a tiempo de recortar la ventaja que había conseguido con su ataque. Pero la victoria en Toledo era lo de menos para ellos. Lo importante había sucedido muchos kilómetros antes, cuando quedaban 60 para el final y una caída numerosa llevó al suelo a Primoz Roglic y a Miguel Ángel López. Movistar arrancó, no le importaba sacrificar a Quintana, perdido en un grupo intermedio. La Vuelta estaba en ese corte, en la posibilidad de dejar atrás al líder, solo y sin equipo.

Roglic no tenía compañeros, pero Supermán sí. Fue Astana el que trabajar para rebajar la diferencia, para que los favoritos desperdigados volvieran a estar juntos. Y Roglic se sumó a ellos.

Era una zona de viento, entre Escalona y Maqueda, en la que Movistar había previsto atacar, donde se produjo el corte tras la caída. Eso explicaba su director, José Luis Arrieta, en los micrófonos de Televisión Española. Y también explicó que había sido la UCI (Unión Ciclista Internacional), la que le había “obligado” a parar. No a través de una orden directa, pero sí asegurando que iba a permitir que los afectados remontaran “tras coche” para enlazar con el grupo de delante.

Los favoritos se reagruparon, pero la herida no estaba cerrada. Ni siquiera con la etapa terminada y las pulsaciones más bajas. Era un debate ético, no sólo deportivo. “Ha sido en una curva, que estaba todo mojado, se ve que había algo de aceite. Iban cayendo como fichas de dominó. Había gente bastante jodida, incluso pidiendo la UVI móvil y un equipo estaba arrancando por delante”, explicaba Luis León Sánchez. El murciano aseguraba que los ciclistas del Movistar le habían confesado que el ataque eran órdenes de equipo, no iniciativa de los corredores.

“Muy mal, ha sido una falta de respeto con la 'maglia' roja. Hemos caído unos 20 corredores o más y ellos son los típicos que se aprovechan de esos momentos. Ya hemos visto en otras oportunidades en otras carreras que hacen estas cosas. Es su forma y su manera de actuar y ésa es la reacción de ellos siempre", aseguraba en Televisión Española Miguel Ángel López. "Son siempre los estúpidos que hacen estas cosas. Son siempre los mismos tontos. A ver si un día ganan una carrera atacando de frente", había dicho antes en los micrófonos de la cadena Cope. "Son esas cosas tan tontas que hace el equipo del campeón del mundo. Vaya campeón del mundo que tenemos", aseguraba Supermán.

El líder, Primoz Roglic, se mostraba más diplomático en sus declaraciones después del ataque interrumpido de Movistar. “No sé muy bien lo que ha ocurrido Estaba bastante atrás intentando solucionar mis problemas de bici intentando recuperar Intentaré ver la repetición y cuando lo vea haré los comentarios”, explicaba el esloveno.

Valverde no sacó rendimiento del ataque, pero se metió en el esprint del grupo, era una llegada muy apropiada para él, y, aunque se le escaparon las bonificaciones, consiguió recortar tres segundos a sus principales rivales. Una manera de recuperar la bonificación que le había quitado Roglic en Becerril de la Sierra. Nada cambia.