"El Chiringuito" desvela un bombazo clave para la vuelta de Messi al Barcelona

El futuro de Leo Messi todavía no está claro: el argentino lleva tiempo negociando con el PSG y el Barça ya ha comunicado publicado que quiere que el atacante regrese. Ningún escenario está descartado. Primero, porque Leo todavía no ha dado una respuesta al club parisino lo que ratifica que ni muchos menos descarta seguir en la capital francesa. Por otra parte, la operación regreso al Camp Nou no depende solamente de una cuestión de deseo, sino de viabilidad. La misma que en su día no se dio para que el propio jugador pudiese renovar debido a la mala situación de la entidad.

Edu Aguirre desveló en "El Chiringuito" una reunión entre miembros de LaLiga y del Barça. De hecho, las cámaras de "El Chiringuito" grabaron el momento posterior. En dicha reunión estuvieron presentes dos representantes del Barcelona y dos de LaLiga. Mateu Alemany y Ferrán Olivé, en representación del club y Javier Gómez, director general corporativo, y Óscar Mayo, director general ejecutivo, por parte de LaLiga.

El objetivo de esta reunión no era otro que el hecho de dejar claro los números que tienen que darse en la posible operación para que todo sea correcto y no vuelva a pasar lo que ya sucedió en su día.

Lo que se descarta por completo es que Messi pueda aceptar una oferta ya sea desde Arabia o de otro país fuera de Europa. El argentino quiere seguir en Europa al máximo nivel después de lograr un Mundial histórico.