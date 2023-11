"El Chiringuito" desvela un bombazo mundial sobre el número que llevaría Mbappé en el Real Madrid

Paco Buyo, ex portero del Real Madrid, es una de las personas que mejor conoce al PSG. El ex jugador madridista llegó a estar junto al jeque en varios eventos y durante la tertulia de ayer sorprendió a todos. "Mbappé la próxima temporada llevará el número 10 del Real Madrid", dijo. Unas declaraciones que cierran el debate de su futuro, siempre según Buyo, y que en segundo lugar cierran el dilema del número '9'. Pero también confirmaría el adiós de Modric que durante unas semanas ya parecía un secreto a voces.

Sin embargo, desde Francia apuntan que el PSG se muestra muy firme y tranquilo con el futuro del galo. Además, Kylian tendrá unos bonus muy altos en el caso de que acabe renovando con el conjunto galo. Una historia muy similar a lo que ya vivió hace años y que terminó con Macrón metiendo presiones tanto al jugador como a su familia para que no abandonase el PSG.

Pese a que la temporada madridista va por el buen camino, la realidad es que el olfato goleador de Rodrygo y Vinicius bajó respecto a la anterior campaña. Bellingham está cogiendo la mochila de los goles con el peligro que conlleva que no tiene la etiqueta de delantero. El propio Ancelotti reconoció en rueda de prensa que "esto no es lo normal" y que el deber real de Jude está en otras fases del juego y no ser el encargado de marcar la mayoría de goles. "Los goles para los delanteros", zanjaba el italiano.