Luis Enrique habla del futuro de Mbappé y ojo a lo que dice Dembélé

Luis Enrique se estrena mañana como entrenador del PSG, en una temporada extraña para el club francés, que parece arrepentido de todo lo que ha estado haciendo hasta ahora. Ya no tiene a Messi ni a Sergio Ramos. Y quiere desprenderse de Neymar y Verratti. Y falta saber qué sucederá con Mbappé: "Todavía no hablo francés, pero entendí esta pregunta", ha contestado el asturiano a la primera pregunta antes del encuentro contra el Lorient. "Comienzo con este tema de Mbappé. Es una situación de antes de mi llegada, espero que se llegue a un acuerdo entre el jugador y el club. Pero te recuerdo que la filosofía es clara: el club está por encima de todo", ha dicho. También le han preguntado por Neymar y Verratti, con quienes el club no cuenta:

"Sobre Mbappé, no diré nada más. Para otros jugadores, generalmente mantengo mis discusiones en privado, permanecerán entre nosotros. Los invito a estar atentos a mis acciones. Expresarán claramente mi opinión sobre la situación", ha dicho.

Luis Enirque ha contado cómo quiere que juegue su equipo, que tenga más intensidad. "El hecho de que he estado sentado aquí durante un mes es una prueba de que quiero solucionar estos problemas. Quiero tener 95-100 minutos en los que el equipo quiera ser competitivo. No quiero 10 minutos de locura, quiero fútbol total, presionando. El equipo está listo para pelear, queremos dar gusto. Va a ser así, puede que no tengamos este ritmo desde el primer partido, será un partido difícil. Pero quiero dar gusto a la afición y que tengamos el mando desde el principio hasta el final del encuentro", ha reconocido, un fútbol muy Luis Enrique.

Le ha preguntado qué le parece París: "Creo que París lo que está allí, fui allí una vez", ha contestado entre risas. "Me quedo aquí para trabajar permanentemente, no veo la hora de empezar. Espero que mañana haya un buen partido, un buen ambiente, que lo pasemos bien juntos. Estoy puesto en las mejores condiciones para crear el mejor equipo, estoy encantado y motivado" , continuaba.

Reconoce que el mercado no se ha cerrado.: Incluso hoy, estamos haciendo lo necesario para la ventana de transferencia. Estamos abiertos a mejorar la plantilla, sigo en contacto con Luis Campos y el presidente. La ventana de transferencia es difícil para todos, es algo que aceptamos. Pero seguimos atentos a todas las posiciones". Por ejemplo, a la llegada de Dembélé: "Todavía no es jugador del PSG legalmente. Todavía falta algo. Es 99% jugador del PSG, pero no al 100% todavía", ha reconocido.

Sí que ha dicho que su equipo es favorito para ganar la Ligue 1: "Está muy claro: sí. Somos uno de los mejores equipos de Francia, queremos ganar todos los títulos y las competiciones en las que participamos"