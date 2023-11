"El Chiringuito" desvela un bombazo sobre el vestuario del Sevilla

El Sevilla vive dos partidos decisivos ante el Arsenal y el Betis que pueden marcar el futuro de Diego Alonso en el cuadro hispalense. Una prueba de fuego vital para el uruguayo que todavía no ganó en Liga. Rafa Almansa afirmó en "El Chiringuito" que el vestuario está revuelto, no hay sistema y nadie cree tanto desde arriba como desde abajo. Dentro del Sevilla están convencidos de que la plantilla, configurada con el cuarto presupuesto de la Liga, tiene la suficiente calidad para estar entre puestos europeos en vez de luchar, con solo 8 puntos en la tabla, por eludir el descenso. Si los resultados no acompañan se seguiría analizando una posible destitución del técnico, aunque ya se medita.

El cuadro hispalense tiene que dar un vuelco a la situación. El inicio con Mendilibar no fue bueno, pero con Alonso las dudas crecen todavía más. Víctor Orta, director deportivo, fue el gran artífice de esta contratación. Una apuesta arriesgada, pero basada en la intensidad que mete al grupo, tal y como demostró durante las primeras semanas con unas imágenes que se acabaron haciendo viral.

Pepe Castro no se ha manifestado al respecto, pero hay que matizar que ya salieron a la luz unas imágenes en las que el presidente, junto a Orta y Del Nido Jr, comentaban que "puede salir muy bien o muy mal". Finalmente, aclararon que se trataba del técnico del filial y no de Alonso como se especuló.