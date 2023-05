"El Chiringuito" desvela la delantera del futuro del Real Madrid

El Real Madrid trabaja en el futuro, tal y como se pudo demostrar con el fichaje de Endrick. El brasileño (21-07-2006, Brasilia) llegará al Bernabéu en julio de 2024 y mientras tanto jugará cedido en el Palmeiras. Desde 2017 hasta ahora, Endrick ha firmado 165 goles en 169 partidos en las categorías inferiores de la entidad brasileña, el récord histórico del club. Además ha sido el futbolista más joven en debutar con el primer equipo (16 años, 2 meses y 15 días) y en marcar (16 años, 3 meses y 4 días).

Mbappé ya dejó claro que este verano no saldrá del PSG. En este escenario, Josep Pedrerol reveló que la estrategia del Madrid de cara al futuro es que la delantera sea Vinicius, Endrick y Rodrygo. Un tridente brasileño lleno de juventud y talento. "Lo que ha conseguido es increíble, se ha ganado el respeto de todo el mundo. Sabía que tardaría poco tiempo en marcharse a Europa y seguro que lo hace igual de bien que en Brasil. Fue el pichichi del torneo y siempre aparecía en los momentos en los que más le necesitaba el equipo. Tenía mucha competencia, pero lo llevó muy bien y demostró que es un jugador de clase mundial. Es un chico que trabaja mucho sus habilidades con la cabeza y que tiene una mentalidad y un carácter especial. No tengo ninguna duda de que triunfará en el Real Madrid", asegura el también ex madridista Zé Roberto al ser preguntado por el killer del Palmeiras.

Por otra parte, queda en el aire lo que sucederá con Benzema. El francés tiene contrato hasta la próxima campaña y, a priori, será complicado que pueda seguir en el hipotético caso de que su rendimiento sea similar al actual. El bajón del galo es evidente, ahora bien, viendo sus números de la anterior campaña nunca se sabe si puede volver a recuperar esa versión que le llevó a ganar el Balón de Oro.

Otra de las incógnitas está puesta en Ancelotti. El técnico italiano tiene una oferta sobre la mesa de la selección brasileña, pero su año de contrato en el conjunto blanco y sus ganas de seguir impiden que este escenario pueda darse. En 2024 estará libre y se desconoce lo que sucederá.