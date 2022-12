“Endrick tiene carácter de líder, triunfará seguro en el Real Madrid”

Endrick Felipe Moreira de Sousa (21-07-2006, Brasilia) es el fichaje más reciente del Real Madrid. El delantero del Palmeiras llegará al Bernabéu en julio de 2024 y mientras tanto jugará cedido en su actual equipo. Desde 2017 hasta ahora, Endrick ha firmado 165 goles en 169 partidos en las categorías inferiores de la entidad brasileña, el récord histórico del club. Además ha sido el futbolista más joven en debutar con el primer equipo (16 años, 2 meses y 15 días) y en marcar (16 años, 3 meses y 4 días).

Endrick nació en la periferia del Distrito Federal de Brasilia en el seno de una familia muy humilde. Tenía el don de ser futbolista y su padre, Douglas, aprovechaba para grabarle vídeos que terminaron siendo virales. El actual coordinador de las categorías inferiores del Palmeiras, João Paulo, fue la persona que más apostó por él: «Me llegaron unos vídeos suyos y quise conocer su situación. Jugó en São Paulo durante 10 años. El club sólo le daba 50 euros al mes como ayuda a la familia. Le ofrecí a la familia 1.000 euros y el padre empezó a trabajar con nosotros para ayudarnos como auxiliar de limpieza en las instalaciones».

Douglas ejerciendo labores de limpieza en las instalaciones del Palmeiras FOTO: La Razón (Custom Credit)

«La etapa en São Paulo fue muy difícil porque económicamente era complicado. En el peor momento apareció Palmeiras para darme un puesto de trabajo y les estaré muy agradecidos por la oportunidad que nos quisieron dar», desvela Douglas, el padre de Endrick.

Douglas y Endrick durante un partido con amigos FOTO: La Razón (Custom Credit)

«Ya desde el principio nos dimos cuenta de que tenía que jugar con niños mayores que él, incluso algunos le sacaban tres años. Comprobamos que habíamos acertado porque siempre acababa siendo el máximo goleador. En todas las finales marcaba algún gol. Tiene carácter de líder y estoy seguro de que triunfará en el Real Madrid porque es profesional y buena persona. Nunca llegó tarde a entrenar y luego no tenía prisa por irse», afirma João.

João, el descubridor de Endrick, observando un partido FOTO: La Razón (Custom Credit)

Otra de las personas que marcaron un antes y un después en la carrera de Endrick fue Paulo Víctor. Este técnico es una referencia en Brasil y fue el último entrenador que tuvo Endrick en las inferiores del Palmeiras: «Fue el pichichi del torneo y siempre aparecía en los momentos en los que más le necesitaba el equipo. Tenía mucha competencia, pero lo llevó muy bien y demostró que es un jugador de clase mundial. Es un chico que trabaja mucho sus habilidades con la cabeza y que tiene una mentalidad y un carácter especial. No tengo ninguna duda de que triunfará en el Real Madrid».

Zé Roberto, ídolo y admirador

Los números de Endrick llegan a sorprender al que fuera internacional brasileño y ex jugador del Real Madrid Zé Roberto. «Desde que llega al club con once años ya me dicen que hay un chico que es una estrella. Siempre jugó dos categorías arriba y en casi todos los partidos marcaba. Se le veía que tenía algo diferente y que era inteligente con y sin balón. Se parece a ‘El Emperador’ Adriano. Ambos tienen una pierna izquierda muy fuerte y hacen jugadas parecidas. Es un prodigio porque con doce años jugaba en el sub’15, y con 15 ya estaba en el sub’20», relata el ex futbolista.

Endrick empezó su etapa en Palmeiras al mismo tiempo que Zé Roberto se retiraba en 2017. «Lo que ha conseguido es increíble, se ha ganado el respeto de todo el mundo. Sabía que tardaría poco tiempo en marcharse a Europa y seguro que lo hace igual de bien que en Brasil», asegura el ex jugador.

Endrick, Gabriel Jesús y Zé Roberto hablando sobre Palmeiras FOTO: La Razón (Custom Credit)

Un descubridor con pasado en el fútbol

João Paulo, el artífice del fichaje de Endrick, fue futbolista hasta los 22 años. A esa edad tuvo que retirarse debido a cuatro operaciones de rodilla: «Soy un niño que sale de su casa a los 11 años la misma edad de Endrick para jugar en Bahia, un club de Primera. Estuve en su cantera hasta los 15 años y después fui para Vitória, que es un club que tiene una gran cantidad de jugadores por todo el mundo. Jugué ocho años en Victoria. Cuando me retiro quise empezar como entrenador y luego como responsable para las canteras de Victoria. En 2015 me llamó Palmeiras». «Mi experiencia como jugador me ha ayudado a la hora de captar a talentos. En Palmeiras queremos jugadores que jueguen como en Brasil, con los regates, la creatividad y que asuman responsabilidades... Endrick daba con ese perfil», relata.

João durante una entrevista en la sede del Palmeiras FOTO: La Razón (Custom Credit)

«Nosotros también fichamos a buenas personas. Si son buenos profesionales y no buenas personas no entran acá, entonces eso es lo que nos diferencia, buenos jugadores y buenas personas. No necesitamos de grandes proyectos, una gran estructura, necesitamos siempre visión, después pueden venir grandes estructuras, buenos proyectos, pensamos así jugadores primero, personas primero y buenos profesionales siempre», zanja.