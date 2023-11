"El Chiringuito" desvela la reacción de Xavi tras las duras palabras de Gundogan contra la plantilla del Barça

Gundogan es uno de los nombres propios de estas últimas semanas. El centrocampista se mostró autocrítico tras la dura derrota del club contra el Real Madrid. "Quiero ser honesto pero sin pasarme. No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Tienen que expresar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor. Hay que hacerlo mejor. Tienes que dar un paso adelante porque si no el Real Madrid o el Girona incluso se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos así o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo piense así. Necesitamos resistencia", dijo.

Tras estas palabras, nadie del Barça quiso dar explicaciones al respecto. El periodista José Álvarez afirma en "El Chiringuito" que el propio Xavi Hernández se tomó a bien las declaraciones de su futbolista. "Habló con los futbolistas sobre esas palabras en un sentido positivo. Insiste en unidad y familia", dice el entrenador culé.

En la Gala del Balón de Oro, Gundogan volvió a vestirse de protagonista. Toda la expedición culé posaba en una foto de familia y, de repente, él se marchó sin dar ningún tipo de explicación a nadie y bajo la atenta mirada de Laporta y de Balde que no daban crédito. A priori, puede parecer un malentendido, pero la realidad es que todos los futbolistas culés estuvieron bastante rato posando una vez que el propio Gundogan se fue tras solo haber estado unos segundos.