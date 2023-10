El durísimo palo de Gündogan a sus compañeros del Barça: "No vine aquí para perder estos partidos"

El estreno goleador de Gündogan como azulgrana no fue suficiente para ganar el Clásico que se llevó el encuentro con una gran remontada de Bellingham. La derrota ha colocado a los culés en tercera posición, cuatro puntos por detrás de Real Madrid y Girona, y el jugador no se ha mordido la lengua a la hora de mostrar su enfado por la actitud de sus compañeros de equipo.

"Quiero ser honesto pero sin pasarme", afirmó el centrocampista. "No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción".

"Tienen que expresar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor. Hay que hacerlo mejor. Tienes que dar un paso adelante porque si no el Real Madrid o el Girona incluso se van a escapar", añadió.

“No vine aquí para perder este tipo de partidos así o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo piense así. Necesitamos resistencia" sentencia en unas declaraciones más que polémicas que no han sentado muy bien en el vestuario.

Esta no es la primera vez que el ex del Manchester City no se corta a la hora de atacar a sus compañeros tras una derrota. Durante la primera jornada del Mundial Qatar 2022, la selección de Alemania registró una histórica derrota ante Japón y el centrocampista cargó con dureza contra el vestuario.

" En el segundo gol les dimos todas las facilidades, eso no puede suceder en un Mundial. En conjunto hemos dominado, pudimos evitar un gol, tuvimos muchas ocasiones ofensivas, pero creo que les dimos muchos espacios en el tramo final. No debió suceder. Sentí que no todo el mundo quería realmente el balón", declaró.

Las palabras del jugador blaugrana no han tardado en volverse viral y muchos usuarios alaban su sinceridad, liderazgo y espíritu ganador.