Las polémicas: ¿Hay penalti de Alba a Stuani?

► Juanfe Sanz: Sí, existe un agarrón. Alba le sujeta la camiseta El centro al segundo palo va directamente a Stuani y Jordi Alba sabe que tiene perdida la posición y que el jugador del Girona puede marcar gol, el defensa del Barça sujeta la camiseta e impide los movimientos correctos de Stuani. Penalti, pero el VAR no entra en estas jugadas. ► Rafa Guerrero: Sí, lo agarra de la camiseta. Además debió ver la amarilla Stuani entra en el área esperando un centro lateral y es sujetado por la camiseta por Jordi Alba, condicionando totalmente un posible remate. Penalti claro y amarilla, que al ser la quinta para el azulgrana habría acarreado suspensión para el choque contra el Valencia. ► Núñez Manrique: Sí, lo agarra de la camiseta con la intención de retenerlo Posiblemente el colegiado no lo indicó porque no lo vio y no porque entendiera que el agarrón fuera insuficiente para indicar penalti. La acción es clara, Stuani había ganado la posición a J. Alba y el defensor lo agarra de la camiseta con la clara intención de retenerlo.

¿Hay penalti por mano de Piqué? ► Juanfe Sanz: No, sin deliberación alguna. La jugada no es penalti Piqué salta para intentar rematar de cabeza y en ningún momento se observa que el jugador despegue, sin que sea un lance del juego, la mano de manera premeditada para exponerse a que el balón le impacte. Se trata de algo aleatorio y nada deliberado. No hay mano. ► Rafa Guerrero: No, es un lance accidental del juego. Acierto del árbitro El central azulgrana salta de cabeza con un brazo extendido, donde le pega el balón. Para mí, es una acción totalmente accidental y en absoluto penalti. El árbitro acierta plenamente al no decretar pena máxima que no existe. No todas las manos son penaltis. ► Núñez Manrique: No, el balón viene rebotado y le golpea en el brazo Acertó el colegiado interpretando como involuntarias las manos de Piqué, ya que aunque el balón le golpea en el brazo lo hace tras venir rebotado de la cabeza de Bernardo y por tanto, la jugada no es susceptible de ser sancionada con la pena máxima.