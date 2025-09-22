Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado de manera oficial la contratación de Chus Mateo como nuevo seleccionador absoluto masculino que sustituirá al italiano Sergio Scariolo, quien tras la disputa del pasado Eurobasket cerró su etapa al frente del combinado nacional.

Chus Mateo se encontraba actualmente sin equipo tras poner fin a un periodo de tres años al frente del Real Madrid, con el que ganó seis títulos; una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey. El técnico ya ha formado parte de la Federación Española en el pasado y se ha valorado su conocimiento sobre la estructura FEB a la hora de decidir su contratación.