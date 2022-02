“La mayoría de los rusos sólo quieren la paz”, el desgarrado lamento del mejor ciclista ruso por la invasión de Ucrania

Pavel Sivakov es la gran promesa del ciclismo ruso, y uno de los destacados deportistas que se han manifestado en contra de la guerra. “Han sido unos días difíciles viendo lo que está sucediendo actualmente. En primer lugar, sólo quiero decir que estoy totalmente en contra de la guerra y no puedo evitar lo que está pasando en Ucrania, todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano. En segundo lugar, también quiero que la gente entienda que la mayoría de los rusos solo quieren la paz y nunca pidieron que todo esto sucediera, no deberíamos ser objeto de odio solo por nuestro origen. Sé que estas pocas líneas no harán una gran diferencia en la situación actual, pero solo quería compartirlas. Paz”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Sivakov sólo tiene 24 años, pero ya ha hecho cosas interesantes en sus primeros años como profesional. En 2019 ganó la Vuelta a Polonia y el Tour de los Alpes. La pandemia parece haber cortado un poco su progresión, pero sigue siendo una de las esperanzas para su equipo, el Ineos Grenadiers, que continúa siendo uno de los más poderosos del World Tour.

El ciclista de Ineos nació en Italia, pero tiene doble nacionalidad rusa y francesa y es la rusa la que utiliza para competir. Sus padres eran ciclistas profesionales y por eso la casualidad le llevó a nacer en la localidad italiana de San Donato del Piave. Este año ha sido noveno en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.