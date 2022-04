Bradley Wiggins, de ganar el Tour a motero “infiltrado” en el pelotón

Bradley Wiggins abandonó el ciclismo en 2016 después de ser, entre otras muchas cosas, ganador del Tour y campeón olímpico contrarreloj, pero no se ha apartado del ciclismo, al que sigue vinculado ahora como miembro del equipo de comentaristas de Eurosport. El británico explica su nueva actividad en una entrevista con Dan Lloyd, director de carreras en el grupo GCN.

“Una de las cosas más exitosas y mejor recibidas en los últimos dos años ha sido “Brad on a Bike”. Yo, en una moto en el corazón del pelotón contando al espectador las cosas que es posible que no vea en la televisión durante la cobertura en vivo”, explica el ex ciclista británico. “Este año ya hemos hecho Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche y Tour de Flandes. Tenemos la París-Roubaix y también estaré haciendo el Giro de Italia y, por supuesto, el Tour de Francia”, añade.

Una sensación muy especial es la que vivió el año pasado en la última etapa del Tour en los Campos Elíseos. “Estoy muy, muy metido en la carrera en ese momento. Y en un escenario como los Campos Elíseos te sientes parte de la acción. Es lo más cerca que voy a estar de ser ciclista desde que me jubilé, pude estar en el corazón del pelotón y realmente sentirme parte de la carrera”, recuerda Wiggins.

“Siempre he dicho que es un verdadero privilegio poder seguir involucrado en el ciclismo a ese nivel y seguir viendo a los viejos compañeros con los que solía correr. Algunos de ellos están retirados ahora o están en los coches de equipo. Poder regresar a tu trabajo favorito del que muchas personas tienen que retirarse, es un verdadero privilegio y un verdadero honor estar allí en esa posición privilegiada para ofrecer esa cobertura y perspectiva al espectador”, afirma el ganador del Tour de 2012.

Su nuevo trabajo le ha permitido retomar el contacto con algunos compañeros. “Ya se están acostumbrando a verme en las carreras. En lugar de ir sólo al Tour de Francia, estoy en los clásicas y en algunas otras carreras. Nos ponemos a charlar de nuevo. Les digo que les veré la próxima semana. Vuelves a formar parte del circuito, y de manera más constante, en lugar de solo una vez al año en el Tour”, dice.

También le ha permitido recuperar sensaciones de cuando era ciclista, como la de andar sobre los adoquines. “Probé primero en Omloop Het Nieuwsblad y me recordó lo que es ser un ciclista. Es como si los Juegos Olímpicos llegaran a la ciudad por un día. Es el día más importante del ciclismo en Bélgica”, explica.

Este año Wiggins ha ampliado sus funciones con un podcast. “Estaremos transmitiendo sobre el terreno y, con suerte, obtendremos la reacción y hablaremos con algunos protagonistas directamente en el corazón del pelotón”, afirma.

Wiggins hace sus predicciones sobre lo que será la temporada ciclista. Uno de los asuntos clave de la temporada es cómo podrá Ineos suplir la ausencia de Egan Bernal. Y el primer gran examen es el Giro. “Ineos tiene dos ganadores en Richard Carapaz y, por supuesto, Tao Geoghegan Hart. Creo que esta es una gran temporada para que Tao regrese a ese nivel después de una temporada decepcionante el año pasado”, dice. “El liderazgo realmente podría recaer sobre otro ciclista con la ausencia de Egan Bernal, pero va a ser difícil”, dice. Pedro hay otros ciclistas que pueden brillar en el Giro. “Tenemos el regreso de Tom Dumoulin, un ganador anterior también. Creo que realmente abre la carrera para el espectador. No hay expectativas sobre nadie por primera vez en años. No hay un líder claro y definido y eso siempre resulta atractivo para ver la carrera en televisión. También Simon Yates tiene cuentas pendientes en el Giro”, añade.

Y en el Tour se prevé otra vez un duelo entre eslovenos: Roglic-Pogacar. “Se ve de esa manera tras el inicio de esta temporada y el dominio que ha mostrado Tadej Pogacar. Se puede decir que ha subido a otro nivel. . Genera el factor miedo. He estado en algunas de las primeras carreras de temporada. Le vimos en Australia y atacar la Strade Bianche a falta de casi un cuarto de carrera. Hay un factor de miedo que proyecta en sus rivales ahora, pero su mayor rival será Primoz Roglic, su compatriota. Creo que estamos listos para una batalla entre eslovenos este año”, analiza Wiggins.