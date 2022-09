Así son las urracas asesinas australianas que aterrorizan a los ciclistas: una de las aves más letales del planeta

Como si de la película de Hitchcock se tratara, los ciclistas están viviendo con pánico el Mundial de Australia. Bauke Mollema o Remco Evenepoel han sido algunos de los ciclistas que han sufrido el ataque de las urracas mientras pedaleaban en Australia. Unos ataques que, por otra parte, son algo a lo que los australianos están habituados en estas fechas, al comienzo de la primavera austral, que coincide con la época de cría de las urracas.

El flamante campeón de la Vuelta a España no se relajó y, tras su título en la última grande de la temporada, viajó a Australia para afrontar el Campeonato Mundial de ruta Wollongong 2022 pero el belga no lo está pasando demasiado bien. Su principal rival no son sus compañeros ni el asfalto sino la urraca gigante australiana, considerada el ave más letal del planeta.

“Un pájaro bastante grande pasó por encima de mi cabeza y me siguió. Fue aterrador. Espero que no vuelva a suceder pero ahora tengo miedo”, dijo Evenepoel después de que uno de estos animales le diera un buen susto entrenando.

La urraca canora australiana (Cracticus tibicen) -tambien se la llama “verdugo flautista”- está clasificada entre las especies aviares más peligrosas del planeta, especialmente durante las seis semanas de anidación, durante las cuales ha llegado a atacar a muchos humanos, causándoles profundas heridas, ceguera y hasta muerte.

De hecho, en 2019 ocurrió un fatídico incidente con un ciclista y una urraca que ha acabado en tragedia después de que el animal atacase al pobre rider al sentirse amenazada y este acabase estampándose contra un poste al perder el control de la bici. El golpe fue tan fuerte que, desgraciadamente, el ciclista acabó perdiendo la vida en el hospital.

Sus ataques son tan graves que incluso existe una web que alerta de ellos y cuantifica el número de lesionados. En 2022, según esta web se han cuantificado 1962 ataques con 252 lesionados graves.

Miles de vídeos de estos salvajes ataques circulan por Youtube e incluso se ofrecen trucos, algunos de los más surrealistas, para evitarlos.

Seis consejos a tener en cuenta

1. Esté atento. Esté siempre atento a las urracas que anidan o son agresivas en sus rutas para correr, caminar o andar en bicicleta. La mejor manera de mantenerse a salvo de los ataques de Magpie es evitarlos por completo. Si tu ruta diaria coincide con el nido de una urraca, ¡podría ser hora de trazar una nueva ruta para la temporada de anidación!

2. Sé proactivo e informa a los demás. El sitio web Magpie Alert es un sitio web social que le permite rastrear urracas agresivas en su área. Los miembros del público pueden compartir ataques de urraca en línea o consultar mapas de dónde se han producido los ataques. Puedes crear avisos de advertencia para otras personas en el área.

3. Seguro. El Centro de Investigación de Estudios de Lesiones de la Universidad de Flinders ha demostrado que las lesiones de ciclistas son comunes debido a los ataques en picado de urracas, y se informaron algunos accidentes importantes debido a que los ciclistas perdieron el control de sus bicicletas después de un ataque en picado a la sien. Wiggle Cycling Insurance incluye beneficios para protegerte contra los daños causados por los ataques de Magpie. Hay una cobertura Integral para Ciclismo que incluye una cobertura de daños para la bicicleta de hasta 30.000 dólares.

4. No tomes represalias. Las urracas tienen una memoria increíble. En algunos casos, se ha demostrado que se hacen amigos de los humanos. En el otro extremo del espectro, también atacarán a las mismas personas una y otra vez, ¡o te atacarán a ti si te pareces a alguien a quien hayan atacado antes! No acoses a la urraca o recordará este comportamiento y se volverá aún más agresiva.

5. Kit de Supervivencia: Protege tus ojos y tu cabeza Una vez que te abalanzan, lo mejor es mantener la calma, moverte rápido y protegerte los ojos y la cabeza. Si vas a pie, asegúrate de llevar un sombrero y un par de gafas de sol para protegerte de las garras y los picos. Si vas en bicicleta, siempre usa casco y gafas de sol. Las urracas suelen abalanzarse por detrás, así que sé consciente de proteger esta parte de tu cuerpo. Si te sientes amenazado en tu bicicleta, bájate y aléjate de la urraca para no causar un accidente.

6. Improvisar soluciones Si realmente no puede evitar el área de anidación de una urraca, algunas personas han probado todo tipo de técnicas para protegerse. La locutora de radio Amber Wheatland se lanzó a probar una variedad de técnicas: ojos en la parte posterior de su casco, ramas de árboles en el casco. ¡Los ojos no funcionaron, pero las ramas de los árboles sí! Recuerda, las urracas casi siempre atacan por la espalda y van por el punto más alto. Pruebe con un paraguas, ataduras de cables en los cascos, sosteniendo un palo, cualquier cosa para hacer que su punto de contacto más alto esté por encima de tu cabeza.