Increíble. Anulan la etapa de la Vuelta al Algarve porque el pelotón se equivoca de camino en la llegada

A veces pasa que un corredor se equivoca de carretera y pierde una victoria al elegir el desvío equivocado. Más raro es que la mayoría del pelotón elija el desvío erróneo para lanzar el esprint mientras un grupo de elegidos marcha por el lado correcto hasta que uno levanta los brazos. Eso ha sucedido en la primera etapa de la Vuelta al Algarve, disputada entre Portimão y Lagos.

En el último kilómetro, después de una rotonda la gran mayoría del pelotón tonó la salida que no era y los equipos de los velocistas lanzaron el esprint por la vía paralela, separada por unas vallas de la correcta. Faltaban 800 metros y el pelotón había quedado reducido a menos de 20 corredores mientras el resto se lanzaba camino de un esprint inexistente. Filippo Ganna fue el vencedor después de lanzar un ataque largo que sorprendió a sus compañeros de «fuga».

«Filippo Ganna toma el camino correcto y se lleva una increíble victoria en solitario en el día de apertura en la Vuelta al Algarve», decía en primera instancia el Ineos, «Parece que nadie quiere esprintar contra Ganna», decía en otra publicación en X con la que celebraba la victoria de su corredor. Después de la decisión de anular la etapa, el equipo británico quiso mandar un mensaje de apoyo a los organizadores de la carrera. «Tras la llegada se tomó la decisión de cancelar los resultados de la primera etapa de la Volta ao Algarve. El ciclismo es duro. Algunos días ganas, pero la mayoría pierdes. Queremos rendir homenaje al increíble amor y dedicación que los organizadores y voluntarios ponen en nuestro deporte, así como a sus increíbles fanáticos. Estamos agradecidos de que hoy todos hayan terminado sanos y salvos, pero aprovechemos esta oportunidad para seguir destacando cómo hacer del mejor deporte del mundo uno más seguro», decía en un mensaje en X.

«Sin duda, ha sido un error humano. La última rotonda no estaba cerrada, lo que creó una situación ridícula. Cuando vi las vallas del otro lado, me di cuenta de que algo no iba bien. Algunas personas incluso nos hicieron señas para que tuviéramos cuidado. Situaciones como esta simplemente no pueden ocurrir», se lamentaba Wout Van Aert, que era uno de los favoritos para imponerse en el esprint.

«Es vergonzoso que esto pueda suceder. El ciclismo profesional ha vuelto a perder credibilidad. La seguridad de los ciclistas debe ser la máxima prioridad, pero los organizadores no han estado a la altura. Afortunadamente, no ha habido accidentes graves, porque esto podría haber acabado muy mal. La seguridad en el ciclismo sigue siendo un tema importante. Espero que la UCI reaccione pronto», añadía su director en el equipo Visma, Arthur van Dongen.