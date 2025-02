Sepp Kuss, de ganar la Vuelta a trabajar para Van Aert en la Clásica de Jaén

A Wout Van Aert se le resistían las carreras españolas hasta que pudo ganar en la Vuelta el curso pasado. Aun así, tuvo que retirarse de la carrera española por una caída cuando era líder de la regularidad y de la montaña. En la Clásica Jaén Paraíso Interior tampoco había tenido suerte. Era el favorito para suceder a Pogacar en el palmarés, pero un pinchazo tempranero le privó de luchar por un triunfo que acabó siendo para Oier Lazkano.

"Una pena el pinchazo de Wout el año pasado en el primer tramo de sterrato. Era una carrera diferente y no tuvo tiempo de reincorporarse al pelotón. Este año se puede tener un poco de mala suerte porque la carrera es un poco más larga", explica Sepp Kuss en el hotel de concentración de su equipo en Úbeda. El ganador de la Vuelta en 2023 está en tierras jiennenses para ayudar a que su compañero gane la Aceituna de Oro con la que se premia al ganador y que se le escapó el año pasado.

"Es un reto y me genera mucha satisfacción acompañar a Wout en sus primeras carreras este año", admite Sepp. Sobre la carrera descarta cualquier certeza. "Vamos a ver porque será una carrera muy abierta. Hay equipos World Tour pero no hay tantos como en otras clásicas. Nos tocará controlar en algunos momentos, pero también podemos buscar oportunidades para mí, para Thijs [Benoot] o para quien sea", afirma.

"Siempre le veo muy motivado, pero quizá no está muy fino después de una pretemporada muy larga. Para él el gran enfoque de cada temporada son las clásicas belgas y una carrera así en Jaén con los tramos de sterrato es una preparación ideal", asegura.

"El paisaje de Andalucía es bonito, es único. A los corredores que hacen carreras así les gustan carreras con sterrato, con adoquines, es una carrera muy divertida", dice Kuss. "Es una carrera para todos, para escaladores, para clasicómanos, un poco de todo porque hay que tener muy buena resistencia pero también hay que subir mucho. Las subidas aquí son diferentes por el sterrato, hay que mover muchos vatios para mantener el ritmo subiendo", confiesa.

Sobre los favoritos, Kuss no se imagina muchos más allá de su compañero en el Visma Wout Van Aert. "Todavía no he mirado muy bien la lista de participantes", reconoce, "pero hay equipos World Tour y el Kern Pharma que seguro que han traído corredores muy buenos, es una carrera muy abierta para una variedad de corredores y puede llegar la fuga como el año pasado. Hay muchos corredores muy buenos", admite.

No será fácil controlar la carrera para Visma y para Van Aert. "Como hay sólo unos cuantos equipos World Tour la primera parte de la carrera será interesante porque detrás no habrá mucho control y si todos están adelante la situación es extraña. En carreras así siempre está bien buscar la fuga, estar adelante y que los favoritos vengan detrás", dice.

Los planes para esta temporada de Sepp Kuss son diferentes. El corredor de 30 años nacido en Durango (Colorado) aspira a "ser parte de la carrera". "Quiero estar satisfecho de mi rendimiento después de cada carrera, poder apoyar a los líderes y cuando las piernas lo permitan poder buscar mis oportunidades". No busca ya ser el líder del Visma en las grandes carreras después de la experiencia del año pasado en la Vuelta. "Buscaba no sé si ganar pero tenía la sensación de estar en muy buena forma, pero creo que no llevaba muy bien la presión siendo el líder único. Antes de la temporada la idea era ir a la Vuelta con Jonas [Vingegaard] y con Wout también. No tendría mucha presión, podría hacer mi papel pero sin mucha presión como en la Vuelta de 2023, pero el año pasado fue muy diferente siendo el líder único y sin tener las piernas en los momentos más importantes de la carrera. Corrí de una manera diferente, con más presión que antes", añade.

"Es algo muy diferente ser un líder de verdad o al menos ser un líder que ya sabe que va a una carrera para ganar sí o sí. Un gregario puede ir a cualquier carrera y cuando me encuentro bien puedo hacer eso. Si no, no pasará nada", asume. "Sé el nivel de los rivales, el nivel de Jonas y para mí es un orgullo poder apoyarle como hace dos años en la Vuelta. Cuando tengo las piernas puedo hacer mis cosas en la carrera o al menos estar satisfecho de mi rendimiento y hacer mi máximo. Creo que eso me quitará mucha presión", asegura.

Después de la Clásica Jaén Paraíso Interior, Kuss no repetirá en los caminos de arena de la Strade Bianche. "La Volta a Cataluña y la Itzulia son mis últimos objetivos de la primavera. Después, el Tour y el Dauphiné para prepararlo". Pero antes, tendrá que hacer de gregario para Van Aert en el mar de olivos de las tierras de Jaén.