Simon Yates, una victoria con bendición papal

Simon Yates fue bendecido por el Papa antes de tomar la salida de la última etapa del Giro, igual que el resto de corredores del pelotón. Igual que Nairo Quintana, muy creyente él, que aprovechó el momento para quedarse atrás en la salida neutralizada y charlar un rato con el Santo Padre.

En realidad, Yates ya estaba bendecido desde el sábado cuando se tomó la revancha de lo sucedido en 2018, hace muchos años ya, cuando el mundo ni siquiera había sufrido todavía una pandemia y Chris Froome era el mejor ciclista del mundo. El puerto de Finestre fue entonces su tumba en un Giro que había dominado de principio a fin, con una exhibición detrás de otra. Pero en Finestre perdió los tres minutos de ventaja que le llevaba a Froome y media hora más hasta desaparecer de los primeros puestos de la general.

La Vuelta lo compensó meses después con su primer triunfo en una grande. Enric Mas lo escoltó en el podio y entonces se esperaba mucho más de los dos. Pero en la Vuelta del año siguiente el mundo descubrió a Tadej Pogacar y ya nada volvió a ser como era.

Yates ya tenía su grande, pero le quedaba una cuenta pendiente con el Giro y con Finestre. «Cuando vi la etapa ya tenía en mente hacer algo aquí y cerrar el capítulo. Me quedé sin palabras por haberlo logrado. Me sentí bien durante toda la carrera, pero nunca sentí que fuera el momento adecuado para demostrarlo. Hoy encontré la oportunidad. Es un cuento de hadas, no puedo creer que lo terminé», decía después de su victoria en la penúltima etapa, antes del paseo por el Vaticano y por Roma.

«Qué historia estas escribiendo», le decían desde el coche de su equipo. El británico remató una estrategia de equipo parecida a la que les llevó a acabar con Tadej Pogacar en el Tour de 2022 y entregar la victoria a Jonas Vingegaard. La táctica estaba inspirada en la estrategia futbolística de Erik Ten Hag, entonces entrenador del Ajax. La carrera del preparador holandés se ha sufrido un fuerte golpe después de dirigir al Manchester United, pero sus tácticas siguen triunfando encima de la bicicleta.

Yates remató una obra coral en la que tuvo una importancia definitiva su compañero Wout Van Aert. El belga es uno de los ciclistas que ha marcado el ciclismo de los últimos años, aunque al final haya tenido que rendirse ante la superioridad de Van der Poel, su gran rival desde cadetes, en todos los terrenos.

Van Aert, que ya fue importante en aquella victoria de Vingegaard en el Tour de 2022, ha sabido adaptarse, como demostró el año pasado en la Vuelta, donde antes de que una caída provocara su retirada, era el propietario del maillot de los puntos y del de la regularidad. En el Giro no ha ganado ninguna etapa, pero después de ayudar a Yates a ganar la general el sábado, llevó al esprínter del Visma, Olav Kooij, a ganar en Roma la última etapa de la carrera. Un triunfo especial para él y para su equipo, que vistió de negro en la última etapa y guardó un minuto de silencio antes de comenzar la etapa por el fallecimiento de la esposa de su compañero Robert Gesink.

Yates y Visma han derrotado al mejor equipo del mundo, el UAE, pero dentro de esa estructura no todo es tristeza. Uno de los ciclistas con los que el equipo de los Emiratos aspiraba a ganar el Giro era Adam, el hermano gemelo de Simon. Siempre corrieron juntos hasta que Adam abandonó en 2020 la estructura australiana que entonces se llamaba Mitchelton Scott para fichar por Ineos. Este es el primer año que Simon corre en Visma. Juntos celebraron por las calles de Roma. Adam, a pesar de ser rivales en carrera y de que un compañero fuera el gran damnificado por la victoria de Simon, se atrevió a ponerse las gafas rosas de su hermano en el paseo por la capital italiana.

Simon, entonces, ya era consciente de que el Giro le había devuelto, de verdad, lo que le había robado en 2018. Y ya estaba bendecido por el Papa.

Dos victorias de etapa y desastre en la general

►La caída de Mikel Landa en la primera etapa no anunciaba nada bueno para el ciclismo español en este Giro. Las sensaciones cambiaron con la victoria de Juan Ayuso en la séptima, pero la primera impresión era la buena y sólo la victoria parcial de Carlos Verona logró contradecirla. Ayuso se retiró, derrotado por la carretera y por las avispas, que lo acribillaron. Y España se quedó sin opciones para que alguien pudiera seguir la senda que marcaron Indurain y Contador y ser el tercer español en conseguir la victoria en la general del Giro.