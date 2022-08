El vídeo viral de Enric Mas con un aficionado en la Vuelta que le llama “paquete”

Enric Mas (Movistar) recuperó sensaciones en el exigente final de la cuarta etapa en Laguardia y aseguró estar contento “después del Tour y hoy estar ahí con Primoz Roglic y Mads Pedersen”. “Estos primeros días de la Vuelta, con el equipo y con Alejandro Valverde disputando la última, estoy disfrutando y creo que va a ir bien de aquí hasta el final”, dijo.

¿Quién ha sido el subnormal?



-Yo 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TjaZjOaZtN — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) August 23, 2022

Mas reconoció que le vino bien pasar un mes en casa junto a los suyos para recuperarse del problema psicológico en las bajadas que le llevó a abandonar el pasado Tour de Francia cuando peleaba por estar entre los diez mejores. “Tras las caídas en Dauphine y el País Vasco, en el Tour vimos que algo fallaba y tanto mi entrenador como Eusebio Unzué me han ayudado mucho y han sido fundamentales en la recuperación”, explicó.

El mallorquín ha reconocido que los problemas en las bajadas los detectaron en el Tour porque “era pánico lo que sentía cuando llegaba una bajada” y lo que “no sabíamos era lo que había detrás de la caída en Dauphine, pero con trabajo y calma se supera”.

Aunque en la contrarreloj por equipos, Movistar se dejó 43 segundos con el ganador, el Jumbo Visma, Mas apuntó que “perdimos más de lo esperado, pero estoy convencido de que lo vamos a recuperar. Queda mucha Vuelta”.

También destacó que tras el paso de tres etapas en Países Bajos, en este primer día por las carreteras españolas ya empezó a sentir “el cariño del público y eso es importante”.

Tenso diálogo

Pero con lo que no contaba Enric Mas es con la presencia de algún aficionado que no le mostró precisamente cariño al líder del Movistar. Al final de la etapa, después de haber cruzado la línea de meta, Enric Mas rodaba en solitario para regresar al autobús de Movistar. Y de pronto escuchó como un supuesto aficionado le llamaba “paquete”. El balear se dio la vuelta de inmediato y preguntó: “¿Quién ha sido el subnormal?”. Con todo grabándose con un teléfono móvil, el aficionado respondió: “Yo, yo te he llamado paquete”. El diálogo fue subiendo de tono. ”Y tú, que eres tonto, o ¿qué? ¿Quieres que te meta una hostia?”, soltó Enric Mas. El aficionado sin soltar el móvil contestó: “Soy tonto. ¿Por qué? ¿Por llamarte paquete?”. Enric Mas fue más allá: “¿No te han dado alguna vez una hostia con esa cara de tonto que tienes?”. El ciclista entonces se dio media vuelta para que la situación no fuera a mayores.