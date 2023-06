Las claves de la reunión entre la madre de Mbappé y el PSG

Kylian Mbappé y el PSG tienen cuentas pendientes. Ambas partes siguen sin avanzar en una negociación donde están destinados a entenderse. Sin embargo, esto no termina de concretarse. El atacante concedió una entrevista en exclusiva a Gazzetta dello Sport en la que fue tajante."No ha negociado su renovación hasta 2025, está feliz de seguir la próxima temporada en París”. El club, entretanto, sigue firme en su postura de venderle en el caso que no termine renovando un año suplementario.

Este martes, horas después de que estallara definitivamente la bomba, mediante un comunicado de Mbappé en AFP y tras un desmentido del jugador a Le Parisien que afirmaba que quería irse al Real Madrid cuanto antes, la madre del internacional francés, Fayza Lamari, se reunió con Nasser Al Khelaïfi en París para dirimir la situación actual que atraviesan ambas partes. La respuesta del presidente no varió, reconociéndole a la progenitora de Mbappé que el PSG no iba a cambiar su voluntad de venderle, tal y como informó L’Équipe.

El crack de Bondy mantuvo, además, una conversación con Luis Campos, consejero deportivo del conjunto parisino con el que mantiene una gran relación. El portugués y Mbappé hablaron, pero tampoco avanzaron posturas para la reconciliación. Una situación que puede desembocar en una venta de la estrella del PSG aunque siga adhiriéndose a su contrato, que expira el próximo año y que no tendrá, salvo sorpresa, ninguna firma de renovación.

Según L’Équipe, las versiones del PSG y de Kylian Mbappé son prácticamente opuestas. Mientras que los dirigentes insisten en que sí se iniciaron conversaciones para su renovación, el delantero ya ha manifestado en dos ocasiones, primero mediante un comunicado y después en la entrevista de Gazzetta dello Sport, que en ningún momento se ha negociado una ampliación de contrato porque su intención es no renovar hasta 2025 y que, además, la dirección deportiva lo sabía desde el 15 de julio de 2022. Una partida de póker que sigue en juego con todas sus cartas.