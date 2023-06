Mbappé salta en las redes sociales para dejar muy claro su futuro

Kylian Mbappé está ahora mismo en el centro del mercado de fichajes. Después de que en Francia se publicase que había mandado una carta al PSG, el delantero ha hablado para explicar ese movimiento que tantas alarmas ha encendido: "Kylian Mbappé y su entorno aseguran que nunca más han vuelto a discutir este punto (su renovación) con el club durante el año, excepto hace 15 días para anunciar el envío de la carta. Además, no se ha mencionado ninguna posible nueva prórroga", expresó el jugador en un comunicado enviado a la agencia AFP. "La directiva está informada desde el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no extenderme más allá de 2024 y la carta enviada sólo tenía la intención de confirmar lo que ya les dije. Habiendo ya declarado públicamente en las últimas semanas que será parisino la próxima temporada, Kylian Mbappé no ha pedido marcharse este verano, sino que simplemente ha confirmado al club que su año extra no será activado", explican Mbappé y su entorno, que "lamentan que la recepción de esta carta se haya filtrado a los medios de comunicación y que estos intercambios se hayan hecho públicos con el único objetivo de dañar su imagen y el buen desarrollo de las conversaciones con el club".

Mbappé ha decidido hablar porque su comunicación al PSG abría todos los escenarios, no sólo para el año que viene, donde ya todo parece claro: no va a seguir y puede ser fichado por cualquier equipo sin necesidad de traspaso. Pero con su adiós adelantado también podía forzar un movimiento que parecía descartado y que ahora podría darse: que el PSG decidiera sacara dinero por él, rentabilizar su adiós y por tanto, venderlo este mercado. Lo que ha hecho Mbappé con su carta es dejar claro que si se marcha, es asunto del PSG, que es ahora el club francés el que tiene que marcar los tiempos y el que tiene la presión acerca de su venta o no.

El Real Madrid parece el destino, después de la íntima relación que tienen el futbolista y la entidad blanca, una historia de más desencuentros que encuentros, sobre todo la última vez cuando Mbappé se negó a ir al Real Madrid para seguir en el PSG. Pero nunca pareció convencido de lo que hacía y el papel del PSG en Europa, el gasto desorbitado en fichajes que no han funcionado parece que le han convencido de su marcha.

Desde el club blanco todo esto se observa desde la distancia, sin intervernir. Si cuando intentó ficharlo fue el protagonista principal, el que puso el dinero y toda la voluntad para su fichaje, ahora el Madrid no tiene nada que hacer salvo mantenerse al margen, al expectativa, pero sin mucho más que hacer. Si quiere fichar por el Real Madrid, no habrá problema y menos el año que viene. Si el PSG quiere venderlo, tendrá que actuar.

Mbappé está dejando muy claro que no por él, este año sigue. Lo ha hecho mediante el comunicado, pero también en las redes sociales, respondiendo con contundencia a una información de Le Parisien. El periódico que mejor informa sobre el club parisino aseguraba en un artículo y en las redes sociales que "Mbappé quiere ya fichar este verano por el Real Madrid". Mbappé ha sido súper contundente: MENTIRA", escribe. "Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento".