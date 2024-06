Un colaborador de El Chiringuito estalla contra TV3 por maltratar el himno español: "Si digo lo que pienso"

La retransmisión del Gran Premio de España en TV3, la televisión pública catalana, ha generado una gran controversia. Durante la interpretación del himno nacional español antes de la carrera, el narrador de la retransmisión continuó con la introducción de la carrera, hablando por encima de la música, lo que no suele ser habitual, porque es un momento de respeto. Carlos Sainz y Fernando Alonso, los dos pilotos españoles de F1 estaban firmes y emocionados escuchado el himno, pero ese detalle también se le pasó al narrador catalán.

Este hecho ha sido interpretado por muchos como una falta de respeto hacia el himno y hacia los símbolos nacionales españoles y más cuando el propio narrador pasó a callarse en cuanto sonó Els Segadors, el himno autonómico catalán. Es decir, que sí era consciente de que guardar silencio cuando suena el himno es una señal de respeto, sólo que no quiso hacerlo.

Las críticas a TV3 por su cobertura del himno español no han tardado en llegar. Figuras como Josep Pedrerol, presentador del programa deportivo "El Chiringuito" ha sido de los que se ha expresado con claridad en las redes. Pero mucho más rotundo ha sido Rafa Guerrero, colaborador suyo en el programa: “Sin palabras...como el himno...en fin si digo lo que pienso...me detienen ". Las redes sociales también se han llenado de mensajes de indignación por parte de los espectadores.

Cabe destacar que este tipo de incidentes no son nuevos en el Gran Premio de España de F1. En años anteriores, ya se han producido tensiones relacionadas con la exhibición de banderas españolas en el circuito, e incluso se ha prohibido su entrada en algunas zonas. A pesar del revuelo generado, TV3 no ha ofrecido ninguna explicación oficial por su decisión de no respetar el himno español durante la retransmisión del Gran Premio.