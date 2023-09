El colaborador de la Ser que ataca a Alcaraz por ir a los toros

Carlos Alcaraz no ha disputado la Copa Davis con España y bien que lo ha lamentado el equipo español, que perdió todas las posibilidades de clasificarse tras caer ante Serbia. Tras disputar el Us OpenAlcaraz estaba demasiado cansado como para centrarse en la Davis y se tomó un respiro. Un descanso de Alcaraz es mortal para el equipo español que entrena David Ferrer. "Tal vez ustedes estén molestos porque no juega para España, porque él tiene 20 años y yo 36, y él está cansado y yo no. Es importante entender que tiene mucho tiempo por delante”, le defendió Novak Djokovic al llegar a Valencia para jugar con su selección.“Ganó el US Open el año pasado y después de unos días estaba aquí jugando por su corazón y su pasión por su país".

España le ha echado mucho de menos, pero Carlos Alcaraz, si quiere seguir ganando en el futuro, sabe que debe tomarse las cosas con calma y descansar y olvidarse del tenis para no aumentar la presión que ya sufre en el día a día. Así, ha querido apartarse un poco, relajarse y pasar inadvertido, pero es evidente que ya no puede hacerlo. Quiso por ejemplo, ir a los toros y su presencia allí ha creado una gran polémica, sobre todo enlas redes sociales. La Fundación Toro Lidia publicó un mensaje con una foto del tenista: "El tenista

@carlosalcara, actual número dos del mundo y el mejor deportista español del momento, se encuentra hoy presenciando la corrida de toros en Murcia junto al torero Pepín Liria y al entrenador José Antonio Camacho".

Por eso Carlos Alcaraz ha recibido muchas críticas, pero también han salido personajes conocidos a defenderle. Uno de ellos fue el humorista Pedro Ruiz. "El mundo se está volviendo un avispero de CENSORES. Alcaraz y todos los demás -nosotros, vosotros, ellos- están en su derecho de ir a los toros, los coches, las bicicletas o el lanzamiento de aceitunas. Legalidad y libertad. Te guste más o menos. STOP HITLERES", escribió en X, antes conocida como Twitter. Los toros se han convertido en uno de los temás más sensibles de las redes sociales, que genera tantos reproches como defensas cerradas. Los que atacan los toros atacan muchos, los que los defienden también ponen mucha pasión.

Una de las críticas más virales ha sido la del escritor Bob Pop, también colaborador de la SER y muy activo en las redes sociales. En su crítica, daba a entender que la cancelación de la que tantose habla no es tal: lo que sucede es que los famosos no admiten las críticas. "SEÑOROS cancelados por lo que sea: ya tenéis la pasta. Ya tenéis el poder. ¿De verdad necesitáis, además, nuestro respeto y cariño? ANDAD A CAGAR A LA VÍA. Tú también, Alcaraz, tú también", decía en un tuit que dio muchas vueltas. Bob Pop quería dar a entender que su crítica también tenía humor y que no era dañina ni para cancelar. Es más, que desde su posición es imposible cancelar: "ajajaja jajajaja

A ver, que yo sé que a Alcaraz ni le importa ni le afecta lo que yo piense o diga. Y me parece fenomenal. En cambio, lo que Alcaraz haga o diga le importa a mucha gente. Y afecta a la cultura de muerte de un país. Yo soy un tío mierda. Él no"