La confesión viral de Álvaro Benito sobre el Real Madrid: "Un entrenador tiene que tomar decisiones"

La final de la Supercopa de España dejó un sabor amargo para los aficionados del Real Madrid, que vieron cómo su equipo caía por un contundente 2-5 ante el F.C. Barcelona. La derrota, no solo por el marcador, sino por el despliegue futbolístico del equipo blanco, ha generado un sinfín de comentarios y análisis. Uno de los más destacados fue el de Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid y actual comentarista deportivo, que participó en la retransmisión del partido para Movistar+ y ofreció un análisis profundo en 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER.

Uno de los puntos más destacados en la intervención de Benito fue su comentario sobre Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, quien no tuvo su mejor día en la final. Durante la retransmisión, el periodista Julio Maldonado, conocido como Maldini, comentó que "a Tchouaméni se le están viendo las costuras", una afirmación con la que Álvaro Benito estuvo completamente de acuerdo. "Estoy de acuerdo", dijo Benito, haciendo hincapié en que el joven francés no logró mostrar su mejor versión en el partido.

Pero la crítica no se limitó al centrocampista. Benito también se refirió a la actuación de Vinicius Jr., uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en la temporada pasada, pero que en esta ocasión no estuvo a la altura de lo esperado. "Me ha sorprendido el cambio de Vinicius, porque siempre puedes esperar lo mejor de él, pero es cierto que hay que apretarle en todo", comentó Benito.

El exfutbolista fue aún más crítico al señalar que Vinicius ni siquiera se mostró participativo en los duelos individuales. "Ni siquiera iba a los duelos, se quedaba parado... Para mí esto siempre, y no lo digo hoy porque se pierda, es de las cosas que no acepto de los futbolistas. Ni de Vinicius ni de ninguno", subrayó, dejando claro que la actitud del brasileño en este sentido fue inaceptable para él, especialmente en un partido de tal magnitud.

Benito insistió en que un jugador no puede permitirse la "comodidad" en un partido tan importante como una final contra el Barcelona. "Hoy es una final contra el Barcelona... ¿cómo te vas a reservar?", preguntó Benito, sugiriendo que el equipo no mostró la intensidad ni el compromiso necesarios para enfrentarse a su máximo rival.

Asimismo, destacó que el entrenador, Carlo Ancelotti, tiene que tomar decisiones cuando ve que el equipo no funciona colectivamente como espera. "Un entrenador tiene que tomar decisiones si el equipo no funciona colectivamente como él piensa", comentó Benito, sugiriendo que el técnico italiano debe ser más firme y crítico con los jugadores cuando no cumplen con lo que se espera de ellos en un partido de alto nivel.

Las palabras de Álvaro Benito tras la derrota en la Supercopa de España son un llamado a la reflexión tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico del Real Madrid. A pesar de las dificultades que el equipo pueda haber enfrentado, Benito dejó claro que el Real Madrid no puede permitirse caer en la relajación, especialmente en los grandes partidos. La falta de trabajo colectivo, la pasividad en los duelos y la ausencia de un plan claro son aspectos que deben corregirse si el equipo quiere volver a luchar por los títulos más importantes de la temporada.