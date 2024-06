El control parental de Spalletti

«Es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Ya he vivido algunos partidos importantes, pero está a la altura. Es uno de esos partidos que pueden dar a los jugadores una historia que contar en el futuro», dice Luciano Spalletti. El seleccionador italiano llegó al cargo después de la marcha de Mancini a Arabia Saudí y de su extraña salida del Nápoles, al que hizo por primera vez campeón del Scudetto sin Maradona.

Spalletti quiere que sus jugadores estén concentrados en lo que hacen y eso le ha llevado a una polémica decisión sobre el uso de los videojuegos y de las redes sociales. «Si la modernidad es jugar a la Playstation hasta las 4 de la mañana cuando hay partido al día siguiente, entonces esta modernidad no es buena», decía en febrero en una entrevista concedida a «La Gazzetta dello Sport». «Prefieren subir una foto a Instagram con el pelo peinado que bajar la cabeza y pedalear. Vienes a la selección nacional para ganar la Eurocopa, no para ganar en el Call of Duty», añadía. Eran unas palabras especialmente dedicadas a Gianluca Scamacca, el delantero de la Atalanta, al que dejó fuera de la convocatoria para los amistosos de marzo. «La gente no sabe lo que hago en la habitación. Habla sin saber», decía el 9 de Italia.

Sin embargo, Scamacca ha sido convocado para la Eurocopa y fue titular en el primer partido contra Albania. «Scamacca ha mejorado mucho en los últimos tiempos y lo hemos reconocido. Es un delantero completo, sin duda. A veces solo tiene que comparar su rendimiento con el de sus compañeros, empujar un poco más», decía antes del debut contra Albania.

Spalletti ha desmentido que haya prohibido el uso de la consola en la concentración. «Hasta yo he jugado», asegura. Se trata más de una especie de control parental para que los videojuegos no mantengan despiertos a los jugadores hasta altas horas de la madrugada. «Lo que me interesa es que los jugadores duerman por la noche, no dejo que el equipo se quede despierto por la noche y luego llegue sin descansar al entrenamiento. Eso es todo. Hemos creado una sala de juegos donde hay dos PlayStation preciosas y yo también he jugado, pero lo hacen en los momentos adecuados», explica ahora el seleccionador italiano.

Se trata, sobre todo, de que la prolongada exposición a las pantallas no afecte al rendimiento de los internacionales italianos. Los teléfonos móviles son otros enemigos de Spalletti. «Tengo que permitirlos, pero no se pueden tener en la camilla de masaje durante los tratamientos», lamentaba hace unos meses.

La sala de juegos se cierra ahora a las 00:30 y pasada esa hora los futbolistas tienen que irse a las habitaciones a descansar. Spalletti habla a sus futbolistas y a la prensa de los estudios que tratan de cómo las pantallas afectan al descanso y de lo necesario que es recuperar bien para un deportista de élite.

Spalletti ha conseguido controlar las adicciones de sus jugadores, un camino que le gustaría seguir a la mayoría de seleccionadores en esta Europa. Y ahora, al técnico italiano ya solo le preocupa el partido contra España. El más importante de su vida.