La contundente crítica de Josep Pedrerol a Simeone en "El Chiringuito" tras toda la polémica del derbi

El primer derbi de la temporada dejó innumerables polémicas y un empate a uno que propició la locura en el Metropolitano. La suspensión temporal del encuentro por el lanzamiento de objetos a Courtois fue el tema más comentado en la rueda de prensa de Simeone. El técnico colchonero se mostró molesto por lo sucedido.

"Tenemos que ayudar todos. La gente que ha tirado esos mecheros, como pasaba en el Bernabéu cuando Courtois era jugador nuestro y recibió un mecherazo en la cabeza, no está bien. Pero posiblemente tampoco ayudamos nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. La gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero nosotros también tenemos que buscar poner calma, entender las situaciones que uno puede festejar el gol festejándolo, pero no festejarlo mirando a la tribuna, cargándola, haciendo un gesto así… porque luego la gente se enoja. Claro que no se justifica, pero tampoco se justifica lo inicial porque si no estamos siempre en víctima", aseguró.

Minutos después le volvieron a preguntar por lo sucedido con Courtois. “Le ha sucedido a él en el Bernabéu. Que le pegó un mechero en la cabeza cuando jugaba en el Atlético. Y no debe pasar, los clubes deben encargarse de que no pase, pero cuidado con nosotros que pasamos a ser las víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos puede haber una reacción, y no podemos provocar, llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi o Griezmann”, alegó.

Durante el partido también se escucharon diferentes cánticos al portero madridista. "Courtois muérete, Courtois muérete, Courtois muérete...", entonaba la grada de un Metropolitano que cada vez que su exjugador tocaba el balón le silbaba.

Estas palabras del técnico colchonero provocaron muchas reacciones. El presentador de "El Chiringuito de Jugones", Josep Pedrerol, se mostró contundente al inicio del programa. "Lo de hoy fue malo para el Atlético y malo para el fútbol español. Ojo al mensaje de Simeone... No quiero a violentos, pero tampoco a provocadores. Un mensaje a Courtois. Cuidado con los mensajes que lanzamos", aseguró Pedrerol.

Otros tertulianos como Tomás Roncero quisieron opinar sobre lo sucedido. "Es una vergüenza mundial. No recuerdo nada así en mucho tiempo. Esa gente no está preparada para ir al fútbol. Mucha gente se fue antes del encuentro porque tenía miedo. El derbi se ve en todo el mundo. Que a estas alturas se suspenda un partido... Ya está bien", dijo Roncero. José Luis Sánchez afirmó que "es horroroso que jugadores del Atlético celebren con aficionados que han intentado agredir", zanjó.