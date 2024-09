Josep Pedrerol describe en una palabra la derrota del Barcelona contra Osasuna

El FC Barcelona perdió (4-2) este sábado ante el CA Osasuna en la jornada ocho de LaLiga EA Sports, un frenazo para el líder en El Sadar, donde encajó su primera derrota de la temporada sin aprovechar el derbi de este domingo entre Atlético y Real Madrid.

En busca del mejor arranque liguero de su historia, el conjunto azulgrana se quedó sin el ocho de ocho por culpa de un Osasuna que apretó en el primer tiempo y goleó con la clase de Ante Budimir y Bryan Zaragoza. El Barça falló en defensa y en ataque, donde rotó Hansi Flick sin Lamine Yamal ni Raphinha, no hizo nada.

El internacional Pedri González, centrocampista del Barcelona, señaló que su equipo no salió bien al choque ante el Barcelona, marchándose al descanso con un 2-0 que puso las cosas de cara para los locales.

"En la primera parte no estuvimos bien. Creo que el segundo gol nos penaliza. En la segunda merecimos más", dijo el canario en los micrófonos de Movistar sobre los primeros compases de la noche.

Tras la segunda mitad, el Barcelona dio un paso adelante: "Teníamos que salir a por el partido. Después de ese resultado al descanso queríamos salir a por todas y a la contra nos han hecho daño". Rotaciones que no deberían condicionar el nivel: "Es normal que haya rotaciones. Hay muchos partidos y es normal que el equipo rote para llegar bien a todos los partidos. No es excusa y ese resultado al descanso nos penalizó".

De la acción del segundo gol, precedido de una posible falta de Torró, Pedri aseguró que para él fue "falta clarísima". "Después, hay un penalti a Lamine que creo que es muy claro. Lo pisa y no entiendo por qué esta no se pita".

La primera derrota del Barcelona en LaLiga ha generado muchas reacciones. Una de ellas la de Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, que ha sido breve y conciso en las redes sociales. "Ufffff", ha escrito sobre la derrota del Barcelona en Pamplona.

"Hemos cometido muchos errores y ellos lo han hecho muy bien. Aunque en el segundo gol creo que hay una falta en el inicio de la acción, no estoy seguro del todo, porque aún no lo he podido ver, pero es lo que he escuchado. Que nos marquen cuatro goles es demasiado”, aseguró Hansi Flick, entrenador del Barcelona. Pero era optimista: "Tienes que aceptar estas derrotas. No hemos jugado muy bien. Creo que es mi responsabilidad, proteger a los jugadores, porque llevan muchos minutos. Pero no esperaba que jugaríamos así. Le he dicho al equipo que hay que seguir adelante. Jugamos el martes, el domingo y estamos en el camino correcto”.