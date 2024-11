La contundente declaración de Carlos Moyá: “La despedida de Nadal fue desaliñada y cutre”

Carlos Moyá, quien ha sido el entrenador de Rafa Nadal desde 2017, ofreció sus reflexiones sobre la retirada del mejor tenista español de la historia durante su intervención en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero. El extenista y actual coach de Nadal comentó sobre el partido de Copa Davis en el que España fue eliminada por Países Bajos, un encuentro que marcó el final de la carrera deportiva de Nadal en el circuito profesional.

"No es momento de señalar culpables, pero la sensación general es de algo inconcluso y algo caótico. Es cierto que fue un martes por la noche, pero en este ámbito deportivo, con tiempo suficiente de preparación, sabíamos que si España caía, Rafa se retiraría. Nadal está por encima de todo esto", expresó Moyá con sinceridad.

El exjugador de tenis, que fue parte de la exitosa era dorada del tenis español, quiso dejar claro que no se trataba de un momento triste, sino de una celebración por todo lo logrado por Nadal a lo largo de su carrera. "No quiero hablar de tristeza. Lo que hemos hecho es rendir homenaje a Rafa. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de haber trabajado junto a él", añadió.

En cuanto a la eliminación de España en la Copa Davis ante Países Bajos, Moyá señaló que aunque España era ligeramente favorita, el resultado no estaba del todo asegurado. "Podíamos haber ganado, claro, pero también se debía reconocer que la victoria de los holandeses era completamente posible. Esto es deporte, y en esta ocasión nos tocó recibir la parte más amarga de la moneda", comentó el entrenador.

Moyá, que conoce profundamente a Nadal, aseguró que el jugador estaba sereno y preparado para afrontar este momento. "Vi a Rafa tranquilo, con la consciencia de que este momento tenía que llegar. Sabíamos que esto sería algo inevitable, aunque llegara un poco antes de lo que esperábamos. Lo estamos asimilando", dijo.

En un tono más personal, Moyá recordó los momentos emotivos que vivió junto a Nadal durante los entrenamientos en Manacor, su ciudad natal. "Hubo momentos, sobre todo en Manacor, durante los entrenamientos, en los que me emocionaba mucho. Ver que se cerraba una etapa tan hermosa de mi vida, me llegó al corazón", confesó el extenista.

Respecto al futuro de Nadal tras su retirada, Moyá comentó que, aunque Rafa haya puesto fin a su carrera profesional, no se quedará sin actividades. "Rafa no se va a aburrir, tiene muchos proyectos en marcha. Su academia, los negocios, el golf... no tendrá la misma adrenalina que le daba la competición, pero seguirá muy activo", concluyó el exjugador.

Con la retirada de Nadal, el tenis mundial pierde a uno de sus grandes iconos, pero la figura de Rafa seguirá siendo parte de la historia tanto dentro como fuera de las canchas.