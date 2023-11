La contundente respuesta de Simeone al ser preguntado por Joao Félix

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló alto y claro en 'El Larguero de la SER', sobre Joao Félix. "Son opiniones o gestos personales. Es una pregunta para él. A la gente del Atlético no le gusta. Tenemos otra idiosincrasia y cuando no lo entiendes, es difícil estar. Si yo soy argentino y estoy en España, tengo que vivir como en España. Todo lo que le pase bueno es extraordinario para nosotros. Si se queda en el Barcelona habrá un ingreso importante y si vuelve, estamos aquí tres años para que venga a lo que ha mejorado en otro lado", dijo.

El Cholo también dijo más detalles sobre la actitud del futbolista: "Es injusto, no pudo dar todo lo que habría querido, no creo que sea eso. No pudo. Dio lo que pudo dar. Hoy lo vemos bien, con una intención más reactiva a la pérdida de la pelota, más activo en ataque, siempre fue talentoso, le cuesta correr metros para atrás. Todo lo que le pase buen a Joao estaremos contentos en el Atlético porque será mejor para el club", dijo.

El técnico colchonero fue el primero que empezó a cuestionar el rendimiento de Joao y no precisamente con palabras, sino con decisiones como cambiarle el primero.

A Simeone también le preguntaron sobre el estilo del Barcelona. "Cada uno tiene una forma de ver el juego. Después está el tiempo, que es el mayor artífice de la realidad. Me pareció acertado lo que dijo. Juega en el Barcelona, a atacar, está feliz y tiene que estar donde se siente feliz. Hizo esas declaraciones antes de empezar la Liga. Igual ahora dice otra cosa", afirmó.

"Todos necesitamos estas situaciones que nos hacen madurar, él es un representante de esto que estoy contando. Rebelarse, saber que la gente no le iba a aceptar en un primer momento... Aceptarlo y si te equivocaste, pedir perdón, y después demostrarlo donde importa. Yo tengo buena relación y ahora que ya no son jugadores tengo linda relaciones. Creo que el límite como todo en la vida es importante tener", aclaró.