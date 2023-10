Lo que tienen en común Simeone y Benítez antes del Celta-Atlético

El duelo de esta sábado entre el Celta y el Atlético es también un enfrentamiento entre Benítez y Simeone, dos técnicos que tienen en común ser los únicos que en lo que va de siglo XXI han podido romper la hegemonía de Real Madrid y Barcelona en la Liga EA Sports, según Efe. Rafa ganó dos títulos ligueros con el Valencia (01-02 y 03-04) y el Cholo otros tantos con el Atlético (13-14 y 20-21). Dos clásicos de los banquillos que llegan en una situación muy distinta al encuentro de Balaídos. Benítez lo hace con el Celta en zona de descenso y con la sensación de que todavía no ha podido dejar su sello en el juego de su equipo. «Contra el Real Madrid y el Barcelona nos penalizó cometer errores en defensa y no aprovechar las ocasiones en ataque. Por eso necesitamos ser más eficaces de cara a gol, sobre todo ante estos equipos grandes», confesaba el madrileño, que mete al Atlético sin dudas en la máxima élite. «Si miramos los números económicos, es uno de los grandes de España: es un equipo con muchísimo potencial, con dinero para comprar futbolistas de nivel, con un buen entrenador, muy buena afición... Tiene cosas que les hacen ser equipo grande y por eso pueden acceder a un mercado de futbolistas más desequilibrantes y que encajan en el perfil de lo que busca el entrenador. Es un equipo fuerte, equilibrado y muy peligroso», continuaba.

Simeone espera que sus jugadores hayan aprendido la lección del regreso del parón anterior por selecciones, donde fueron arrasados literalmente por el Valencia. Desde entonces encadenan cinco victorias consecutivas, pero no quiere el argentino que se repita la misma puesta en escena que en Mestalla. «En esta ocasión, estas dos semanas pudimos trabajar con doce jugadores, así que no fue igual que los otros parones. Hemos trabajado bien estas dos semanas, buscando llegar de la mejor manera al partido. Trabajar con doce son muchos. Normalmente nos quedamos con cinco o seis. Fue una semana muy buena. Les veo entrenar bien, están trabajando con mucho entusiasmo», comentaba el Cholo, que recupera a Soyuncu, Pablo Barrios y Ángel Correa respecto al último choque contra la Real Sociedad, pero que sigue sin poder contar con Memphis.

La baja del neerlandés no es tan preocupante por el buen momento de Morata, uno de los futbolistas más en forma a día de hoy. De lo que no quiso hablar Simeone es de su renovación. «Sabemos las condiciones climáticas. Sol, lluvia, barro... Hay que jugar. Lo más importante absolutamente para todos es el partido ante el Celta», soltó Simeone cuando fue preguntado por las negociaciones para la ampliación de su contrato hasta junio de 2027. No quiso desvelar ningún detalle acerca de ese proceso para ampliar su vínculo con la entidad. «Lo más importante es el partido de este sábado absolutamente para todos. No hay otra cosa que pensar que en seguir trabajando bien, involucrados y pensando en el día a día, como lo hice siempre». Y para seguir tirando balones fuera pasó a analizar al Celta. «Es un equipo que ha sacado menos puntos de lo que merece por el trabajo que ha hecho sobre el campo y tiene un entrenador con mucha jerarquía», asegura.