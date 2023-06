Croacia - España. Un título entre la Roja y Modric

España busca su primer título en once años contra Croacia, un rival al que se ha enfrentado en las últimas tres Eurocopas y que ha marcado el destino de la Roja.

Las dos selecciones se enfrentaron en 2012, en el último partido de la primera fase de la Eurocopa. Un gol de Jesús Navas, que todavía era extremo, dio la victoria a España y el primer puesto del grupo. Solo el sevillano y Jordi Alba sobreviven de aquel equipo. En Croacia no hay muchos más. Queda Modric, al que acompañan Vida y Perisic, que entró en la segunda mitad. Cuatro años después ya era un jugador decisivo y marcó el tanto que mandó a España a la segunda plaza y al cruce contra Italia que supuso el fin de una era con la despedida de Vicente del Bosque del banquillo. «Perisic es uno de esos jugadores que lleva muchos años. En su club está jugando de carrilero, con capacidad de desborde y les da mucho», asegura Rodri, que ha competido contra él en la Premier. «En Rusia conseguimos la plata, en Qatar, el bronce. Ya es hora de que nos llevemos el oro», dice el centrocampista del Tottenham.

España busca el primer título de una nueva generación y Croacia, uno que sirva de homenaje a Modric, que ha liderado al equipo que fue subcampeón del mundo en 2018 y semifinalista en 2022.

«Es una final muy igualada. Somos dos grandísimos equipos. Estamos aquí porque hoy somos los dos mejores equipos de Europa, cada uno con nuestras armas y nuestros argumentos», dice Luis de la Fuente, el seleccionador español. «Croacia es uno de los mejores por lo que ha hecho en los últimos años en Eurocopas, Mundiales y Liga de Naciones», dice Rodri.

«Modric nos pone en alerta a todos. Pero no solo Modric. Croacia tiene jugadores de un nivel altísimo, por eso están donde están. Pero enfrentarse a jugadores de ese nivel te hace estar más alerta», explica el seleccionador. «Vamos a intentar hacernos fuertes en esas fortalezas y dar un pasito más. estar atentos y ser un equipo solidario, coordinado y estar atentos a Croacia porque tiene un nivel importante», añade.

El centro del campo croata es el que maneja el equipo. No solo Modric, también Brozovic y Kovacic, otro par de veteranos que siempre lo acompañan. «Sus centrocampistas tienen mucho crédito en sus clubes y en selecciones. Lo han demostrado en los últimos torneos», asegura Rodri. «Se complementan muy bien. Son tres o cuatro jugadores distintos con cualidades diferentes. Se saben compenetrar muy bien. El centro del campo es el motor del equipo y facilitan el buen juego de Croacia», añade. Pero tienen una característica que les hace más complicados de frenar. «Son muy anárquicos, no es un equipo normal, es atípico. Se descolocan mucho, se desordenan y pueden hacer que tú también te desordenes», explica el centrocampista del Manchester City.

Rodri analiza las principales virtudes del equipo croata, que se ha acostumbrado a jugar prórrogas en las fases finales. Y a ganar la mayoría, algo que no es casualidad. «La mayor virtud que tienen es que no pierden la cara al partido, da igual lo que pase, están siempre ahí. Lo demostraron en la Eurocopa contra nosotros y en el Mundial. No les puedes dar por muertos nunca, tienen una cultura muy competitiva y son uno de los mejores equipos a nivel colectivo en Europa», afirma.

Para España la final significa la oportunidad de volver a la senda que marcó la generación que ganó dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012, pero no solo eso. «Lo que da reconocimiento son los títulos, pero lo más importante es el trabajo previo a la consecución de los títulos y estoy muy contento del trabajo que vamos realizando. Quiero que estos jugadores se lo ganen y que España recupere el espacio que le corresponde. Me gusta ver feliz a la gente y soy más feliz viendo a la gente feliz que con mi propia felicidad», afirma De la Fuente.

«Sería muy importante después de todo este tiempo ganar un título. Sería una oportunidad para todos. Solo dos jugadores han sido capaces de ganar. Sería importante no solo por ganar sino por generar una cultura ganadora para otros torneos. Es una oportunidad única. Ya hemos tenido esta experiencia contra Francia y nos daría mentalidad ganadora para torneos la posibilidad de devolver a España a lo más alto», advierte Rodri, que ya ha ganado el triplete con el City esta temporada.