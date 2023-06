Cuatro balones tocados y 3 minutos y 38 segundos para el gol de la victoria de Joselu: "He estado pícaro"

Morata se marchó del campo en el partido ante Italia, las semifinales de la Nations League, con esa sensación agridulce con la que lo hacen los delanteros cuando no han marcado. El gol es lo que les alimenta, y el gran trabajo que hizo para el equipo el atacante del Atlético no tuvo esa recompensa. Corrió, presionó, se peleó con todos, pasó casi tanto tiempo en el suelo como de pie porque el árbitro permitía los contactos... Pero le faltó marcar en el par de ocasiones que tuvo. En una buena segunda parte, sólo eso le estaba faltando al equipo nacional, pero para eso entró Joselu. Saltó al campo a los 83 minutos y 16 segundos y a los 87 minutos y 22 segundos, empezó la carrera hacia la banda para celebrar la diana.

Sólo necesitó 3 minutos y 32 segundos para lograrlo. "Consistía en tener fe. El equipo ha hecho un partidazo, hemos dominado casi toda la segunda parte, faltaba que entrara un balón, he estado pícaro, a ver dónde caía el tiro de Rodri", aseguró el delantero todavía del Espanyol en Televisión Española. Era apenas el cuarto balón que tocaba. Una dejada con el pecho, un pase a Asensio, otro pase a Asensio, ambos cómodos; una pérdida, una segunda pérdida después en una pelota dividida, y la gloria cuando metió la bota para desviar la pelota, después de un par de rebotes. El factor suerte es evidente que influyó, pero cuando un delantero está colocado tantas veces donde cae el balón, es algo más que fortuna.

Joselu celebró el gol sin dudas. Él no las tenía y en el VAR se confirmó que su posición era legal, no como en el tanto anulado en la primera parte a Frattesi por fuera de juego. "El fútbol tiene esas cosas, cuando los goles no valen, no valen. Lo hemos intentado hasta el último momento y estoy super contento por mi gol porque ha metido a España en la final", continuó Joselu, que no podía ocultar la sonrisa en una temporada complicada para él. La dedicatoria fue para su familia, que estaba en la grada. Su mujer, llorando; su madre, emocionada; y sus hijos, locos de contentos. A ellos les esperó en el césped para darles un abrazo y hacerse fotos en otra noche inolvidable con la selección. Ha caído de pie en la Roja, porque en su estreno ante Noruega ya había hecho lo de ayer, con dos goles nada más salir. Joselu ha marcado 16 tantos este curso y ha sido el tercer máximo anotador de LaLiga, sólo por detrás de Lewandowski y Benzema, pero no ha sido suficiente para que el Espanyol mantuviera la categoría. Su futuro puede pasar por el Real Madrid. «Ahora estoy disfrutando de esto», afirmó.