España- Italia. Joselu vuelve a hacer de héroe

Apareció Joselu y ganó España. El delantero del Espanyol mandó a la red casi el primer balón que tocó. Igual que hizo en su debut contra Noruega en marzo. Entonces marcó otro inmediatamente después para conseguir una media perfecta de un gol por cada partido que juega con España. Como si tuviera un extraño pacto con el cronómetro su gol llega cada vez que entra desde el banquillo.

Para él fue la gloria. A un toque, como los delanteros de siempre. El gol que lleva a España a su segunda final de la Liga de Naciones. Le ayudó la suerte, la que le faltó a Rodri, que estaba dispuesto a prolongar su racha después de haber marcado el gol que daba la victoria al City en la final de la Liga de Campeones. Pero un defensa italiano desvió su disparo y le dio la oportunidad a Joselu. Lo que no había conseguido Morata en más de 80 minutos lo logró él poco después de pisar el césped.

Para eso había trabajado España, superior a Italia durante gran parte del partido. De la Fuente sabía cómo hacer daño a los italianos y la presión alta que había preparado para el comienzo del partido sólo tardó tres minutos en dar resultados. Entre Gavi y Yéremy Pino apretaron a Bonucci para que el capitán italiano perdiera la pelota en el borde del área. Y Pino aprovechó para superar a Donnarumma en el mano a mano.

Parecía más sencillo el partido para España de lo que acabó siendo. A los diez minutos el árbitro señaló un penalti por una mano de Le Normand, uno de esos que no son, pero se pitan siempre. Y Ciro Immobile igualó desde los once metros. El central de la Real se estrenaba con mala suerte con la Roja al lado de Laporte, pero eso no le hizo despistarse en el juego. Después de ese penalti que se ha inventado el reglamento moderno, sacó todos los balones que llegaban al área. Por tierra o por aire. Le daba igual al debutante.

Había que volver a empezar después de la igualada de los italianos cuando todo parecía derrumbarse con un gol de Frattesi que ponía por delante a los italianos después de dejar en evidencia a Jordi Alba, que quiso anticiparse y no llegó a cortar el balón cuando el centrocampista italiano ya encaraba a Unai Simón.

Poco duró el drama, porque el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Y otra vez vuelta a empezar. Tuvo otra oportunidad el centrocampista italiano para marcar el segundo, pero Unai Simón, que ha ganado la pelea por la portería a Kepa, tuvo reflejos para evitarlo.

España dominaba, pero le costaba encontrar la superioridad por las bandas y De la Fuente tomó medidas en el descanso. Asensio entró en lugar de Rodrigo Moreno y en el primer balón que tocó le puso un pase de gol a Mikel Merino en el área pequeña. Donnarumma reaccionó a tiempo para despejar el remate del centrocampista español. Y Morata todavía tuvo una oportunidad para marca en el rechace. Puso el cuerpo para proteger la pelota y evitar que se le anticipara el defensa. Pero su remate después de un reverso se le marchó fuera por poco.

Lo había intentado el «7» de España ya en la primera mitad, pero Donnarumma respondió con acierto a su remate desde fuera del área. Es incansable el trabajo de Morata en la pelea con la defensa rival y en la búsqueda de espacios para sus compañeros. Y es suficientemente generoso para dejar que la gloria se la lleve otro. Pasaron cuatro minutos desde que Joselu entró en el campo hasta que marcó el segundo. Un gol que sirve para refozar a Luis de la Fuente en el banquillo. A pesar de todo el ruido, ha llevado a España al mismo lugar al que lo llevó Luis Enrique hace dos años. El asturiano había recorrido todo el camino hasta llegar aquí igual que Robert Moreno lo había hecho para llevar a España a la Eurocopa. Joselu da la razón al nuevo seleccionador.