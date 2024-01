Cuando los millones desaparecen...

El mundo del deportista proyecta con frecuencia una vida de lujo, pero... un informe de «Sports Illustrated» ha revelado que casi ocho de cada diez deportistas al poco tiempo de su retirada acaban arruinados por el entorno o inversiones equivocadas. Cafú, Ronaldinho, Pelé, Vieri o Salvador Cabañas son algunos de los ejemplos. «Nuestra experiencia en Podium Trade durante estos 22 años gestionando patrimonio e inversiones nos demuestra que el peso del entorno y de las inversiones fallidas es muy grande. Y sumaría otras dos determinantes: la juventud y la falta de formación del deportista. El resultado de todo es una mala toma de decisión desde el punto de vista de inversión y financiación que puede llevar a la ruina al deportista», afirma Xabier Eskurza, CEO de Podium Trade. Esta agencia es experta en abordar todas las parcelas que rodean al futbolista: deportiva, patrimonial, relaciones públicas y la legal.

. .

Otro de los desafíos que afrontan los deportistas en activo radica en saber detectar sus necesidades. «Es vital que los intereses de todos los profesionales que rodean al deportista estén alineados y trabajen a su servicio. Me refiero al asesor fiscal, el abogado, el gestor de patrimonio y el propio representante. Este enfoque integral es fundamental a la hora de atender y resolver cualquier problema que el deportista pueda tener. Desde el primer contrato importante que firma, necesita de buenos y diferentes profesionales que le ayuden a construir un patrimonio que el día de mañana cuando tenga que abandonar el deporte le reporte los ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones financieras y necesidades personales», matiza Xabier.

El entorno puede llegar a ser peligroso, especialmente después de firmar un primer contrato lo que supone la confirmación de un alto ingreso económico. Un ejemplo: en LaLiga Hypermotion el sueldo mínimo es de 77.000 brutos anuales, mientras que en LaLiga EA Sports asciende a 186.000 brutos anuales. «Nosotros acompañamos al deportista, guiándole y dibujándole tanto escenarios como perspectivas económicas en función de su situación concreta. Y, a partir de ahí, es el propio deportista quien toma cada decisión», advierte Xabier.

A la hora de hablar de emprendimiento la primera figura que aparece es la de Gerard Piqué, pero ¿cómo invertir en nuevos proyectos? «Complicado no es, ya que se están dando muchos casos. Complicado es que tengan éxito o por lo menos que tengan el control del negocio y puedan tomar las mejores decisiones en cada momento. Habitualmente son meros inversores que se desentienden del control y de la gestión del negocio y a veces cuando se enfrentan a la realidad se dan cuenta que se han generado unas pérdidas enormes a las que tienen que hacer frente. Un negocio o proyecto empresarial requiere de profesionales que gestionen y controlen su actividad y a la vez, puedan informar y ayudar al futbolista en la toma de decisiones para mejorar la marcha de negocio y sobre todo la protección de su patrimonio. En los negocios, la inversión suele ser fácil e inmediata, pero la desinversión o desvinculación si las cosas van mal, es difícil y compleja. Cuando tomas la decisión de invertir debes tener un plan de negocio con el que analizar los resultados en los siguientes años y así llegado el momento, decidir si vas a seguir en el negocio o abandonarlo a tiempo para generar la menor perdida, ya que todo negocio tiene el riesgo de no saber a ciencia cierta si va a ser rentable o no. Por eso contar con un equipo integral que acompañe y guíe la toma de decisiones es fundamental», sostiene Xabier.

En el mundo del fútbol es habitual escuchar que los «jugadores viven en una burbuja». «Como exjugador sé que la palabra burbuja tiene connotaciones que no siempre reflejan la vida del deportista. El deportista de élite vive por y para el deporte, haciendo un enorme sacrificio tanto él o ella como su familia, por perseguir ese sueño. Cualquier mínimo traspiés, lesión o circunstancia puede alterar su mentalidad competitiva y en último término su carrera. Eso no significa que vivan alejados de los problemas sociales. Por eso no diría que vivan aislados o en otro planeta, sino muy conectados con su carrera profesional que, como sabemos, no es larga y está sujeta a numerosos avatares. Su profesionalidad no debe confundirse con lo que representa vivir entregado 24/7 a ese deporte. Se habla de la burbuja, o de que viven en otro planeta, pero lo cierto es que la realidad en la que vive el deportista de élite no es la misma que otro ciudadano. No solo en lo económico, sino también en lo mediático, en lo social. Por eso, es tan importante prepararle para ese cambio que se va a producir cuando abandone el fútbol en lo relacionado con su patrimonio y economía», concluye Eskurza.