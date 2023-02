¿Hasta cuándo seguirá en activo LeBron James y cuánto dinero ha ganado en su carrera?

No hay un deportista en la historia que ofrezca un rendimiento como el de LeBron James superados los 38 años de edad. Sólo la temporada pasada y en la 2004/2005 anotaba más que en el presente curso (30,2 puntos por partido). Sólo en dos cursos reboteaba más que en el actual (8,5) y la cifra de asistencias (7) está a la altura de los mejores años de su carrera. El 30 diciembre de 2022 cumplió 38 años y después de convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA una de sus primeras reflexiones fue: "Por supuesto, sé que puedo jugar un par de años más".

"La forma en que me siento, la manera en que mi cuerpo ha estado reaccionando a lo largo de esta temporada... Sé que puedo jugar un par de años más", añadió. Mucho tienen que ver dos factores: LeBron se gasta en torno a dos millones de dólares anuales en el mantenimiento físico de un cuerpo superdotado y el segundo factor tiene más que ver con el deseo que con cualquier otra cosa y es compartir equipo con su hijo, Bronny James, en una cancha de la NBA. Y eso se produciría en la temporada 2024/2025 ya con 40 años. "Al final se trata de mi mente. Si mi mente sigue ahí, si sigo motivado para seguir y para intentar competir por campeonatos (...)., si me siento motivado para prepararme cada día entonces continuaré jugando a este deporte. Siempre siento que soy el mejor de siempre que ha jugado a baloncesto, pero hay muchos otros muy grandes y simplemente me siento feliz de ser parte de ese viaje", aseguró.

A LeBron le restan dos años de contrato con los Lakers. La relación con la franquicia californiana puede concluir en la temporada 2024/2025, justo el año en que Bronny James puede ser elegido en el draft. Las previsiones apuntan a que podría ocupar un lugar en primera ronda, pero habría que ver qué franquicia termina eligiéndole. El contrato de LeBron con los Lakers (90 millones de dólares entre esta y la próxima temporada) podría romperse en la 2024/2025, pero todo dependerá del destino de su hijo.

La felicitación de Biden

El impacto de récord de LeBron ha llegado hasta la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó también a la estrella de los Lakers: "LeBron, felicidades. Con todo tu corazón y toda tu alma rompiste un récord sagrado. Elevaste este deporte. Y más que eso, como Kareem (Abdul-Jabbar), Bill Russell y otros que vinieron antes que tú, desafiaste e inspiraste a la nación a ser mejor, a hacer las cosas mejor y a estar a la altura de su promesa completa", añadió Biden.

El récord de anotación no es el único que ha batido LeBron James en una carrera extraordinaria. El pasado verano se convirtió en el primer jugador de la NBA en activo cuya fortuna superaba los 1.000 millones de dólares. Sólo otro mito, Michael Jordan, puede presumir de un logro similar. ¿La diferencia? "Air" Jordan lo logró diez años después de retirarse. La dimensión de las ganancias de LeBron queda reflejada con el contrato firmado con los Lakers para esta y las próximas dos temporadas que asciende a un total de 141 millones de dólares.