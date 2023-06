¿Cuánto dinero se llevan los clubes de Primera División?

El dinero de las televisiones es uno de los temas que más dudas genera a la hora de saber con claridad el dinero que se lleva cada equipo. Los clubes, en efecto, dependen del puesto en el que queden en la tabla, pero no únicamente es así. Diario AS informa de que el primer clasificado se lleva un 17% del bote, mientas el último apenas un 0,25%. Todos parten de un fijo de 35 millones por este concepto que pueden ir incrementando según sus logros deportivos en Liga.

El Real Decreto decreta que una parte del dinero que ingrese LaLiga lo tendrá que repartir en función del puesto final de cada uno de ellos. "En la Primera División se tomarán en consideración los resultados deportivos de las cinco últimas temporadas, ponderándose los obtenidos en la última un 35 por 100, en la penúltima un 20 por 100 y un 15 por 100 cada una de la tres anteriores", tal y como confirma la Ley.

El dinero repartido por la TV durante la pasada temporada en Primera (1.427 millones de euros), el campeón de Liga se asegura 96,25M€, justamente siete más que el segundo clasificado (89M€). Mientras que los últimos clasificados perciben entre 36 y 38 millones de euros.

"El dinero de la televisión no solo se reparte en función del puesto en la clasificación. La mitad del total (1.427M€) se divide a partes iguales, de ahí que todos tengan garantizados unos 35,6M€ de base. Una cantidad que también se puede incrementar, además de por el puesto en la tabla, por la implantación social que tenga cada club teniendo en cuenta los abonos y venta de entradas de los últimos años. Pero la clasificación no solo es importante para el dinero que reparte LaLiga; sino también por la que reparte UEFA a los equipos clasificados a Europa. La institución presidida por Ceferín tiene establecido en su market pool que cuanto mejor quedes clasificado en tu liga nacional, más te llevas en el reparto de uno de los conceptos. De esta forma, el primer se llevaría un extra cercano a los 9,6 millones; el segundo, 7,2M€; el tercero, 4,8M€, y el cuarto, 2,4M€. Los equipos que jugasen la Europa League sumarían 4 kilos más; mientras que los de Conference cerca de 3,5M€. Con estas estimaciones, el campeón de Liga se asegura unos ingresos futuros cercanos a los 106 millones de euro", informa AS.