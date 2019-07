James está más cerca de salirse con la suya y continuar en Madrid, que no en el Real Madrid. El futbolista sabía que su futuro no estaba en el Real Madrid y estaba esperando ofertas. Su dos años en el Bayern no salieron cómo se esperaba y el conjunto alemán decidió que no ejecutaba su opción de compra y no fichaba al futbolista. Por eso James volvía al Real Madrid. Si no está en Montreal es porque aún sigue de vacaciones tras jugar la Copa América con Colombia.

Zidane no cuenta con él; James no quería volver y Ancelotti, entrenador del Nápoles, está loco por su vuelta. Sin embargo, cada vez parece más claro que el centrocampista está más cerca del Atlético que del club italiano: “Hay una negociación en curso que será larga. No es un asunto simple, esperamos que todo salga bien. Si no llega, seguiremos siendo fuertes y podríamos cambiar de objetivo si realmente no podemos finalizar la operación”, explicaba el técnico italiano.

Según aseguraba la web de La Sexta ambos clubes ya estarían negociando el traspaso del jugador para que se incorpore al conjunto rojiblanco.

Simeone quiere un centrocampista con talento que ayude a la construcción de un equipo pensado más para contener que para ser ofensivo. Pero Joao Felix, el gran fichaje del verano necesita compañeros y se piensa que James puede serlo. El Real Madrid lo ha tasado en unos 45 millones. Si el Atlético accede a pagar esa cantidad dará este verano 85 millones al Real Madrid