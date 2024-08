Cumbre in extremis para blindar a Fermín: esta es su cláusula y su sorprendente sueldo en el Barça

Tras el buen rendimiento mostrado en la liga, Fermín López ha cerrado su primera temporada en la élite con una Eurocopa y un oro olímpico.

Aunque en la Eurocopa su presencia no fue decisiva. el centrocampista culé brilló con luz propia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la final disputada por España ante Francia no faltó a su cita con el gol convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas. En el minuto 11, el andaluz adelantó a la selección con un zurdazo inapelable desde fuera del área. Antes de marcar el segundo tuvo alguna oportunidad más, pero no fue hasta el minuto 73 que pudo firmar el doblete con un cañonazo desde fuera del área. Ha sido sin duda el hombre del torneo y la figura clave en la conquista del oro y muchos clubes ya han puesto sus ojos en él.

El joven onubense de 21 años disfruta una semana de vacaciones y se perderá el extremo liguero del Barça de Hansi Flick. No estará en Mestalla, pero el alemán podrá contar con él para el segundo encuentro de LaLiga, donde el equipo blaugrana jugará en Montjuïc ante el Athletic. Pero mientras se incorpora a las filas culés, el Barça acelera para cerrar su nuevo contrato con un importante aumento de sus emolumentos.

Según ha adelantado Jijantes, el director del área de fútbol del Barça, Deco, mantuvo ayer una primera reunión con representante del canterano para sentar las bases del nuevo acuerdo y evitar ofertas tentadoras de clubes que ya se han interesado por el futbolista de El Campillo.

¿Cuál es su cláusula y su sueldo actual en el Barça?

Tras su excelente temporada, su valor ha subido como la espuma y ya supera los 30 millones de euros de acuerdo a 'Transfermark. Fermín renovó en agosto del año pasado hasta 2027 con una cláusula de 400 millones pero sigue teniendo uno de los sueldos más modestos de la plantilla. El onubense cobra en la actualidad 250.000 euros por temporada porque tiene ficha con el Barcelona B. Lo que supone 21.000 euros al mes, 5.000 a la semana y en torno a 694.000 euros al día.

Ahora el club aumentará considerablemente su salario y también negocia un incremento de su cláusula de rescisión que le haría entrar en el club de los 1.000 millones junto a futbolistas como Pedri, Balde, Ronald Araújo, Lamine Yamal, Ferran Torres o Gavi.