El mensaje sobre los orígenes de Fermín y el catalán que ha hecho saltar chispas en redes sociales

Nadie tiene dudas de que el onubense Fermín López es el líder de la selección olímpica española. Su doblete en cuartos de final contra Japón metió a España en la lucha por las medallas en un torneo de París 2024 al que llegó tras ser campeón de la Eurocopa con un rol secundario; jugando tan solo 29 minutos.

Fermín enseñó a España el camino de las semifinales. No sólo por los goles, dos golazos, sino por la actitud y el ejemplo que fue para sus compañeros. Él marcó el ritmo de la selección. El centrocampista del Barcelona marcó dos goles y dirigió el juego de España para derrotar a Japón (0-3) y llevar a la selección a la lucha por las medallas.

España entera vibró con su juego. Pero más allá de su calidad sobre el césped, algunos vieron una oportunidad para volver a usar el deporte con fines políticos.

En la pasada Eurocopa, Nico Williams y Yamine Lamal se convirtieron en un arma para la izquierda que no dudó en apropiarse de los jóvenes talentos para atacar a la derecha y en la cita olímpica ha vuelto a ocurrir.

«Los padres de Nico Williams cruzaron el desierto del Sáhara, saltaron la valla de Melilla, la Guardia Civil los detuvo y temieron ser de portados. El padre de Lamine Yamal fue condenado por atacar una carpa de VOX. Este baile es para todos los ultraderechistas que los insultan», dijo Fonsi Loaiza, extremista de izquierdas conocido por sus polémicos tuits. Un mensaje que no pasó desapercibido en redes causando una gran indignación entre los usuarios que mostraron su hartazgo por lo que se empeñan en mezclar deporte y política.

Tras el triunfo de España, la historia se repite y con el mismo autor. "El futbolista andaluz Fermín López nació en El Campillo (Huelva) y estudia una carrera universitaria en catalán. Su padre era cartero de Correos y su madre obrera en Riotinto Fruit. Hoy ha dado la clasificación para semifinales a la selección con 2 golazos", escribió Loaiza haciendo saltar chispas en "X".

"No puedes ser más tonto", "¿Ya vas a usar a otro chaval para tus ideas de mierda? Por cierto Fermín no cruzó la valla de Melilla ni llegó a España desde Camerún", "Importante dato que estudie en catalán. ¿Si estudiara en castellano lo habrías incluido?","Qué manía de señalar la raza y la clase social de la gente. Parece que lo que importa no es el talento o el trabajo duro sino lo que trae en la mochila", o "Sus padres cruzaron Despeñaperros descalzos y sin agua. En Ciudad Real los paró la Guardia Civil" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X" .