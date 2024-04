Cyle Larin: "El fútbol le debe esta Copa del Rey a Javier Aguirre"

Cyle Larin (28 años) es una de las grandes sensaciones del Mallorca después de que el equipo balear pagase 7,5 millones de euros al Real Valladolid por su traspaso durante el anterior mercado de fichajes. Actualmente, es el segundo máximo goleador del Mallorca en la Copa del Rey con cuatro tantos, solamente superado por Abdón Prats (seis). El delantero canadiense se perfila como una de las grandes amenazas de cara al Athletic Club de Bilbao. Su primera temporada en la Isla está siendo una montaña rusa de sensaciones y, pese a que empezó siendo suplente, ahora acumula cuatro titularidades consecutivas y se ha ganado el cariño de la afición.

Usted de niño triunfaba tanto en el hockey como en el baloncesto. Cosas del destino, ahora puede levantar su quinto título como futbolista profesional…

Es cierto. En Canadá es muy común jugar al baloncesto y al hockey. Estoy contento porque tuve una infancia muy deportiva y bonita. Además, yo también entrenaba mucho al fútbol y hubo un momento en el que tenía que tomar una decisión porque ya era totalmente inviable seguir con los tres deportes. Si hubiese rechazado el fútbol, pienso que podría haber jugado a nivel profesional al baloncesto. Me veía con grandes cualidades y tengo esa mentalidad profesional que cualquier deportista, independientemente del deporte que haga, debe ejecutar en el día a día y que a mí me sirve en el fútbol. Finalmente, creo que tomé una buena decisión con el fútbol (entre risas).

¿Se aficionó a la NBA?

Sí, fui muy fan de los Toronto Raptors. Los seguí durante el campeonato que ganaron. En Canadá el baloncesto es más que un deporte. No sé cómo explicarlo. Toda la pasión, todos los valores que representa, cualquier punto... se vive de una manera increíble. Es como un auténtico show donde todos forman parte de ello.

Algunos de los inversores del Mallorca proceden de la NBA. ¿Cómo es su manera de pensar?

Es algo genial. Están construyendo y mejorando el club y el estadio, yo jugué en Estados Unidos y allí se apuesta mucho por mejorar las infraestructuras. Ellos traen todas esas ideas que nunca antes se habían ejecutado, también hacen cosas novedosas como la grada a pie de campo en el estadio, mucha interacción con los fans... Aquí están haciendo lo mismo que ya triunfó en Estados Unidos y eso se agradece mucho porque todos trabajemos muy cómodos. Al final si el jugador está cómodo es mucho más sencillo que los resultados lleguen.

¿Cómo son los días previos a una final?

Cada día que pasa es apasionante, no quiero que esto acabe. Sientes que es una semana muy diferente y lo veo como un premio al buen trabajo de todos estos años. La verdad es que todos tenemos una buena energía y nos estamos preparando para jugar el partido con muchas ganas de ganarlo. Es importante que disfrutemos de esto y sepamos valorarlo porque en el fútbol cuesta mucho llegar a las finales.

¿Tiene la sensación de que ganarán la Copa?

Sí, tenemos esa sensación. Estamos preparados y tenemos buenas sensaciones para ganar el partido. Llegamos hasta aquí y trabajaremos duro para lograrlo. Significaría mucho para la plantilla, la afición y el club levantar la Copa tanto a nivel histórico como a nivel deportivo porque tendríamos acceso a la Europa League y sería algo muy especial. El Mallorca se merece una alegría así después de algunos años de sufrimiento.

El Mallorca invirtió una buena cantidad de dinero en su traspaso. ¿Esto le genera presión por marcar gol en la final?

Pienso que es el momento perfecto. Quiero estar ahí para mi equipo, marcar y ganar. Quizás tenga buenas oportunidades en el partido y trabajaré para anotar y participar en la final. Al final el sueño de cualquier futbolista es aparecer en los grandes partidos y lo veo como un reto muy bonito. Estoy muy agradecido al míster y a todo el cuerpo técnico por la confianza.

¿Cree que el fútbol le debe este título a Javier Aguirre?

Sin duda, el fútbol le debe esta Copa a Javier Aguirre. Ha tenido una carrera increíble y debería levantar este trofeo. Sería genial para todos que alguien como él se pudiese coronar como campeón de esta Copa del Rey y luego disfrutarle en Europa.

¿Aguirre en el vestuario es tal y como le vemos fuera?

Sí, él muy apasionado y atento. Quiere que lo hagas lo mejor que puedas y tenemos la suerte de que él sea así. Gracias a su trabajo estamos aquí y ahora falta rematar lo que hemos empezado. Aguirre es una persona transparente y eso es bueno tanto en el fútbol como en la vida. El simple hecho de que un entrenador pueda hablarte cara a cara sin omitirte información se agradece. Habrá gente a la que, quizás, esto no le guste pero es positivo porque no te genera falsas esperanzas, ni tampoco malentendidos.

¿Le ve nervioso esta semana?

Bueno… conoce la importancia del juego e intentará ganar, como todos todos los partidos. Sobre todo está muy centrado en prepararnos a nivel mental y físico para un encuentro que sabemos que será duro en ambas facetas. Aguirre vivió momentos importantes y sabe perfectamente gestionar situaciones así.

¿Cómo pueden generar peligro al Athletic Club?

Las finales son diferentes a los partidos de Liga, veremos cómo quieren jugar y nos adaptaremos a ello. Sabemos que tenemos que estar juntos y esa unión nos hará más fuertes. Los títulos se ganan por muchos factores y detalles mínimos.

Usted llegó a jugar con Ricardo Kaká, ¿qué aprendió de él?

Coincidimos en el Orlando y recuerdo que era una persona humilde y uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Ganó el Balón de Oro y siempre hizo las cosas bien, la verdad es que aprendí mucho de él. Si tengo que destacar algo sobre todo eso sería lo profesional que fue. Cuando llegó a Orlando quiso ser uno más, pese a que venía de grandes equipos europeos y ya había triunfado, él siempre buscaba ayudar a los compañeros y mejorar individualmente. En esa etapa yo era muy joven y ya me daba cuenta de que podía llegar más lejos en el fútbol. Sin duda, esta anécdota de coincidir con un jugador así me vino bien para motivarme más y pelear por mis objetivos de mejora personal.

También conoce muy bien a Alphonso Davies. ¿Jugará en el Madrid?

Somos compañeros y tenemos buena relación. Él está concentrado en el Bayern, pero estaré feliz pase lo que pase. Pienso que sería fantástico para él jugar en LaLiga y también sería fantástico para Canadá por todo lo que representa como futbolista. Todos lo disfrutaríamos mucho. Es un placer coincidir con él en la selección, tiene mucho talento y está preparado para cualquier reto.

Benito Floro habla maravillas de usted…

Nos tenemos mucho aprecio. Es un gran entrenador. En cuanto me vio sé que apostó por mí y eso me alegra. En el fútbol es importante sentir confianza y él me la dio.