El dardo de Manu Carreño al Barça: "Xavi debe irse ya, esto es el desgobierno de Laporta"

Manu Carreño habló alto y claro sobre la situación que vive el conjunto blaugrana en la actual campaña. El periodista se mostró directo. "Si alguien pensaba que habría 'Efecto Xavi' por decir que el 30 de junio lo iba a dejar, a la vista está que no ha sido así y que no parece que vaya a ser así. Porque ayer, en el Barça 3 - Granada 3, no tenía pinta de verse el 'Efecto Xavi' en ningún lado. Dicho lo dicho, y después de que todo lo que hemos opinado de Xavi desde hace ya un tiempo, creo que haría bien en marcharse hoy del FC Barcelona", dijo.

"Sobre todo porque no le respetan dentro de su propio club. Recuerdo aquella famosa lista de convocados durante el partido de Champions League contra el Amberes, la que cambió de repente. En la rueda de prensa posterior al partido, Xavi dijo muy elegantemente que la habían hecho entre todos, cuando no fue así". Después de recordar lo elegante que fue entonces, el director de El Larguero ha señalado que las cosas han cambiado mucho en cuestión de meses: "Anoche no fue tan elegante. Cuando le dicen que Deco ha asegurado en una entrevista que el estilo del FC Barcelona ya está pasado de moda, Xavi Hernández no ha sido tan elegante", afirmó Carreño.

"Han enseñado a Rafa Márquez, le han puesto a los pies de los caballos, le han ninguneado, le han hecho la lista de convocados, le dicen que sigue, pero luego sale Deco diciendo lo que dice... Creo que por el propio bien del entrenador debería marcharse, porque no le respetan desde el minuto uno", declaró.

"Joan Laporta no le respeta, pero ganó la Liga y disimuló. Pero a día de hoy sigue sin valorar a Xavi Hernández y, si no te gusta, lo mejor que puedes hacer es cesarlo antes de que él diga que se va", zanjó Carreño.