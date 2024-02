El insulto de Gavi, del Barcelona contra Paco González, de la Cope, en Instagram

Todo son problemas en el Barcelona, que vive en un estado de excitación y decepción del que no sale. Y las críticas le duelen demasiado. El empate 3-3 del Barcelona contra el Granada en la jornada 24 de LaLiga ha dejado un sabor agridulce y resignado en el ambiente del club catalán. Este resultado no solo frenó el ímpetu del equipo dirigido por Xavi Hernández, sino que también complicó sus aspiraciones en la lucha por el título, alejándolos a diez puntos del líder, el Real Madrid.

El partido, disputado en un contexto de urgencia para ambos equipos, mostró la capacidad de reacción del Barcelona, pero también expuso sus vulnerabilidades defensivas. Lamine Yamal, con tan solo 16 años, se erigió como la figura del encuentro al marcar un doblete, pero eso fue insuficiente para el equipo de Xavi Hernández.

Este lamentó los errores cometidos por su equipo, subrayando que son aspectos que no pueden permitirse si aspiran a competir por el título. La sensación general es que, a pesar de mantenerse en el podio de LaLiga, el Barcelona ve cómo se esfuman sus opciones de revalidar el campeonato.

Pero parece que no da el nivel para pelear con el Real Madrid, ni siquiera con el Girona. Xavi tira de los jóvenes y siempre están a la altura. Yamal luce arriba y Cubarsí quiere hacerse sitio atrás, pero no siempre le sale. El canterano fue destrozado por Paco González en la Cope. "Lamentable Cubarsí. En la cara no le toca. Se queja del pie. Tampoco le toca abajo. La carrera de teatro hecha con 17 años. Que le coja su papá y le diga: 'mira, hijo, con el carrerón que tienes por delante, no te ganes la fama de teatrero'", aseguró en la Cope.

Eso ha dolido en el Barcelona y Gavi le ha respondido en Instagram: "Lamentable eres tú", le ha dicho. Gavi es una de las ausencias más significativas del Barcelona. Lesionado hasta el final de temporada, el equipo de Xavi está echando de menos su personalidad y su carácter dentro del campo. Por eso ahora ha sacado el carácter fuera, en las redes sociales. No ha querido callarse ante el periodista deportivo.

Este empate y estas críticas llegan en un momento crítico para el Barcelona, justo antes de enfrentarse al Celta de Vigo en LaLiga y al Nápoles en los octavos de final de la Champions League. La presión está sobre los hombros de Xavi y su plantilla para corregir el rumbo y demostrar que aún son capaces de competir al más alto nivel.