La decisión que Tebas ve como "de barra de bar después de tres días seguidos de fiesta"

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, aseguró este lunes que una potencial huelga de los jugadores de fútbol por la saturación en el calendario de partidos contaría con su "comprensión personal", aunque el organismo que dirige, como institución, no apoye este tipo de iniciativas.

"El problema que manifiestan los jugadores es un problema real. Nosotros estamos más con el problema del ecosistema económico del fútbol europeo y ellos lo valoran. El riesgo de que el Mundial de clubes no tenga algunos jugadores es cierto e importante", dijo Tebas en declaraciones a la prensa tras la presentación de la demanda ante la Comisión Europea contra la FIFA por el abuso de posición dominante en la elaboración del calendario de competiciones. "Como instituciones no apoyamos huelgas y estas cuestiones. ¿La comprensión del presidente de LaLiga ante esa situación? Sí, mi comprensión personal sí", añadió.

Sobre la misma cuestión, el director de Relaciones Internacionales de la Premier League, Mathieu Moreuil, aseguró durante la rueda de prensa que la demanda que las ligas y asociaciones de jugadores europeos presentaron este lunes ante la Comisión Europea "busca una solución que evite esas medidas extremas", aunque reclamó que se escuche a los jugadores y señaló que empatiza con ellos.

Ante la llegada de competiciones como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que según advirtió Tebas "afecta claramente a la salud de los jugadores", éste rechazó que una solución negociada incluya cesiones en las competiciones nacionales "porque quien ha ocupado las fechas y generado este problema no son las competiciones nacionales, sino quien ha creado nuevas competiciones y formatos".

"Se dice muy fácil lo de bajar de 20 a 18 equipos en LaLiga. Ahí expulsas de la Primera División a dos clubes. Eso lleva un efecto arrastre de miles de puestos de trabajo: no sólo hablo de los jugadores, de los técnicos y los administrativos, hablo de los medios de comunicación de esa zona, de los hoteles... no es tan sencillo", dijo Tebas. "Esa decisión es... ya no digo de barra de bar, eso es de fiesta a las ocho de la mañana tres días seguidos", zanjó.