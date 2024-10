Tebas alerta sobre el Mundial: "En España no estamos haciendo lo correcto"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a alzar la voz y, como suele ser habitual, nadie ha quedado indiferente. El mandatario de la patronal del fútbol español ha hablado en Málaga, en el contexto del Marca Sport Weekend, donde ha abordado la situación del Mundial 2030, en el que afirma que España "no está haciendo lo correcto para que no nos llamen la atención" dado el vacío de poder en la RFEF.

Tebas ha entendido, en parte, el papel de la FIFA, que debe "tener mucho cuidado con un Mundial" ya que es una organización "mirada con lupa, muy vigilada". Así, ha criticado la situación de la Federación y la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente: "Detras de todo esto se esconden unas ganas de mandar de algunos que no tienen ni idea y otros que tienen demasiada".

Además, el mandatario criticó una vez más la violencia en los estadios, poniendo como ejemplo el derbi del Metropolitano, reiterando que LaLiga "dará los pasos" para pedir la disolución o el cese de actividades del Frente Atlético, y que este problema le preocupa porque "el control llega hasta un límite"

También abordó el calendario de partidos que tantas críticas está suscitando, y afirma que LaLiga "denunciará a la FIFA ante los órganos de la UE" por sus decisiones unilaterales con el calendario: "Nos tenemos que tragar un Mundial de Clubes porque quiere la FIFA, pero ninguna liga nacional, ni la Premier, ni Serie A, ni Bundesliga, está de acuerdo con el planteamiento. Ese calendario hace dañoa los 300 jugadores que juegan todas las competiciones, pero también a decenas de miles que no la juegan. No podemos organizar el fútbol mundial por 300 jugadores y 20 clubes. Es muy reducido, y ese es el primer mensaje a dar", ha manifestado.

Javier Tebas, presidente de LaLiga Europa Press

De hecho, para Tebas es "factible" una huelga de jugadores por el calendario tan saturado, y recordó que hay "unos 50.000 futbolistas profesionales" de los que "dependen familias", además de afirmar que las ligas de nivel medio en Europa "están sufriendo con la nueva Champions" debido a la "pérdida de valor" de sus mercados nacionales.

Otro asunto recurrente es la piratería, de la que ha dicho que, si no se corta en dos años, "toda la industria se vendrá abajo". Tebas ha defendido que igual que se paga "por ir a un camopo, hay que pagar una suscripción para ver un partido", y ha defendido los ingresos por este concepto: "Si queremos mantener el nivel de jugadores, de empleados, la gente tiene que pagar por un contenido. Y se roba con total impunidad", ha dicho.

Además, ha defendido que LaLiga no es "la mala" de este asunto y ha arremetido directamente contra Apple o Google: "Google gana dinero y se reparte dinero con el pirata, colabora en el robo. Sabe que el origen es ilícito, y también comete delito contra la propiedad intelecual y blanqueo de capitales, porque cobra al emisor pirata para que ese señor se gane dinero de forma pirata. No les gusta que diga que son unos ladrones y han venido a verme para que no lo diga. Además parece que piratear está bien y que somos muy malos los de LaLiga. Los Ferraris tambie´n son caros, y yo no vo ya ir robando ferraris", ha expresado.

Finalmente, respecto a las operadoras, Tebas ha defendido que no se puede "defender que baje el precio de Movistar u Orange sin saber cuánta gente lo va a pagar", y ha vaticinado que, de seguir la situación así, en España podría caer "un 30 o 40 por ciento en el valor del mercado nacional, así que dejaremos de ser competitivos. Si todo el mundo cae al 50 por ciento, caen todos los salarios de los jugadores del 50 por ciento", ha concluido.