La declaración bomba de Guardiola sobre su futuro en el Manchester City

Pep Guardiola regresó a Italia para asistir a 'Che Tempo Che Fa', el histórico programa de Fabio Fazio, emitido en 'Nove', donde estuvo con Roberto Baggio. "¿Por qué no salgo en televisión? Porque hablo seis veces por semana en ruedas de prensa y sé que quizás allí no se dice mucho pero esto también es una crítica. Estoy bien, a veces estoy un poco cansado en mi trabajo, todos lo estamos. Pero me gusta muchísimo el fútbol", aseguró.

Más Noticias La selección de la que podría hacerse cargo Guardiola tras la salida de Txiki Begiristain del Manchester City

Guardiola fue preguntado también por sus mejores momentos como técnico. "¿Gané dos triplestes? Pues estoy muy bien. Tuve suerte en el Barcelona, el equipo de mi corazón. Pero he estado en 3 grandes equipos en mi carrera".

"Hablo italiano muy bien gracias a De Gregori, escuchando sus canciones. "La Storia sia noi" es mi canción favorita, pero nunca lo he conocido. En Italia aprendí las malas palabras también", dijo entre risas.

Una de claves de la charla fue cuando le preguntaron por Messi. "Hay que conocerlo. Para mí es fácil decir que es el jugador más bueno de todos los tiempos, pero las estrellas se juntaron en ese momento. ¿El más fuerte? Quizás sea una falta de respeto hacia Pelé y Maradona, pero para mí sí. Nunca había visto a alguien así entrenando, no te lo imaginas manteniendo esta continuidad durante 15-20 años. Cuando lo ves de cerca, piensas en Tiger Woods o Michael Jordan: tuvimos la suerte de ser contemporáneos suyos. Estos personajes son la Gran Belleza de Sorrentino: es un gran título para ese equipo", añadió.

Pero la pregunta bomba fue cuando le preguntaron si seguirá en el Manchester. "Tengo que reflexionar...", dijo un Pep serio que siempre se había mostrado más contundente cuando sacaban este asunto. Ante la insistencia del periodista, Guardiola volvió a reivindicar su postura. "No, no es verdad. Si hubiera decidido algo lo diría. Cualquier cosa podría ser", finalizó.