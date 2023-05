Un ex directivo de Laporta carga contra el club: "Messi no vendrá, es una cortina de humo"

Jaume Llopis, catedrático en economía y además fue senador del FC Barcelona y directivo con Laporta, habló en Radio Marca para analizar la posible vuelta de Messi. "Tiene hipotecados los derechos más importantes. Tendrá una deuda de 3.000 y 4.000 millones de euros; eso es algo imposible de devolver. El paso a Sociedad Anónima es irreversible. Supone una palanca más. No vendrá. Es otra cortina de humo para tapar los problemas del club", afirmó.

Llopis también habló sobre el cierre de Barça TV para cuadrar los números y ajustarse al Fair-Play financiero que exige Laliga donde culpa a Goldman Sachs. "Ellos son los que mandan. No me extraña que la decisión fuera impuesta por ellos. Aunque lo primero que deberían hacer es bloquearle la tarjeta de crédito a Laporta. Es lo mejor que pueden hacer para esta época de austeridad. Lo que han decidido es ilegal. Se aprobó un crédito de 1.500 millones para todo el Espai Barça, no solamente para el estadio. El Palau no está. Dicen que está dentro de los 200 millones. Mentira. En este momento, los socios del Barça están dispuestos a impugnar el Espai Barça".

'El Nacional' ha desvelado que Messi podría volver cobrando únicamente 200.000 euros de salario, una cifra que se asemeja a la que ingresaba Dani Alves en su segunda etapa en el Barça. El futbolista no ha dicho que "no" al PSG. El argentino se mantiene a la espera de lo que pueda pasar.

Messi mantiene su buen rendimiento y se mostró muy contento públicamente en la gala "The Best". "Me hacen poner más nervioso de lo que estoy. Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores. Mbappé y Benzema tuvieron un año grandísimo. Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu Martínez en representación de ellos. Esto es un reconocimiento al grupo por todo lo que hicimos, sin ello no estaríamos acá. Este año fue una locura para mí, pude conseguido mi sueño después de tanto pelearlo, buscarlo e insistir", fueron las últimas declaraciones.