El discurso de Jenni Hermoso que emociona al hablar de un fútbol libre de «violencia machista»

Jenni Hermoso se llevó el premio Sócrates a la mejor labor humanitaria en el mundo del fútbol, el mismo premio que el año pasado se llevó Vinicius, ausente en la gala de este año después de saber que el Balón de Oro iba a ser para Rodri.

«Quiero agradecer este premio que significa muchísimo para mí y que me hace ser aún más consciente de la responsabilidad que todos los deportistas tenemos tanto dentro como fuera del campo. Hablo en plural porque este premio no es sólo mío sino de todas mis compañeras con las que comparto terreno donde la igualdad no siempre es un hecho. Por eso todas trabajamos día a día con la ilusión y el deseo de dejar el fútbol femenino en un lugar mejor del que lo encontramos para las nuevas generaciones», comenzaba su discurso la futbolista española.

«Hoy me he despertado recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días que soñaba con ser una futbolista como yo. Y en un momento tan importante como éste el recuerdo de su voz me inspira y me ayuda a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de prejuicios y libre de violencia de género», continuó Jenni. «Es por ella y por todas las mujeres que seguiré siendo valiente, que no dejaré de alzar la voz y de luchar, apoyándome en mi familia, en mi gente y en todas las personas que tienen la convicción de hacer el deporte y el mundo un lugar mejor», añadía.

«Como futbolistas y referentes de la sociedad estamos en una posición única para generar un cambio», decía mientras Raí, el hermano de Sócrates, asentía con la cabeza desde el patio de butacas. «Y os pido por favor a todos y a cada uno de vosotros que no dejéis de inspirar tanto dentro como fuera del campo. Entre todos conseguiremos algo hermoso de lo que sentirnos orgullosos. El sueño es tener ese fútbol que esa niña y todas se merecen. Va por todas y por cada una de vosotras», acabó la delantera española.

Sandy Heribert, la presentadora de la gala, aplaudió las palabras de Hermoso y pidió que todo el mundo lo hiciera. «Esto se merece una ovación de pie. Por favor. que se ponga todo el mundo de pie para rendir homenaje a Jennifer, a su valentía y su audacia, por todo lo que lleva haciendo en los últinmos dos años. Muchas gracias, Jennifer», dijo. Y todo el mundo se levantó y aplaudió.