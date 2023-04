El discurso más encendido contra el Barcelona en El Chiringuito: "Cómo español..."

La bandera de España que el Barcelona quitó del Camp Nou sigue dando que hablar porque fue un aficionado el que se abalanzó sobre la bandera española, con el escudo rojiblanco." El club trabaja por lo que me han informado con el Barcelona por este hecho. Está claro que la libertad existe en todos los lados", ha asegurado Simeon. "Vengo de un país donde es muy difícil estar con la camiseta de otro equipo donde son todos del equipo rival. Espero que España evolucione”, ha continuado el entrenador argentino, que es el portavoz de lo que piensa en el club.

Es un asunto político y por eso han hablado los políticos, por ejemplo Almeida, el alcalde de Madrid. "Me parece lamentable. La explicación formal de que tapa la publicidad no se la cree nadie. Esa bandera se quita porque es la de España y tiene el escudo del Atlético. Pensemos si hubiera sido al contrario el escándalo que se hubiera armado. Ese desprecio y rencor con la que se retira. Se hizo porque era la bandera de España y el escudo del Atlético de Madrid”, aseguró en La Sexta. En El Chiringuito fueron muy duros: "Eso de que no se pueden llevar banderas de España...", le ha dicho José Luis Sánchez a Cristina Cubero.

"Yo como español he tenido que aguntar pancartas de 25 metros cuadrados insultando a mi país, insultando a todos los españoles y no vi a ningún miembro del cuerpo de seguridad ni a ningún aficionado retirar una pancarta que era lo más ofensivo contra lo que podríamos sentir cualquier español democrático y he tenido que aguantar eso partido tras partido y Clásico tras Clásico. Y ese día no había ni código interno ni nada de nada. Nos han llamado dictadores, represores, nos han llamado de todo", ha continuado. "No había nadie criticándolo", ha continuado.