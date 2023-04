El FC Barcelona justifica la retirada de la bandera española en el Camp Nou: "Tapaba una publicidad..."

El duelo de LaLiga entre Barça y Atlético de Madrid de este domingo, que acabó con el triunfo blaugrana, dejó unas polémicas imágenes de la grada que no tardaron en viralizarse en redes sociales. En ellas se aprecia el momento en el que un seguidor del Barça arranca una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid, un gesto que terminó en 'tangana' entre ambas aficiones y ha provocado una gran indignación en redes sociales.

El FC Barcelona ha tratado de zanjar la polémica con un comunicado que no acaba de convencer a nadie. Y es que, el club presidido por Joan Laporta ha defendido que era necesario quitar la bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid porque la entidad «no permite cubrir los espacios publicitarios». Algo que resulta un poco extraño ya qué, según han relatado los aficionados en redes sociales, quien arrancó la bandera no fueron los servicios de seguridad sino un hincha culé que se enfrentó con el aficionado del Atlético y cuyos motivos no parecían ser proteger a Spotify.

El club reconoce que activo un grupo de intervención y acusa al aficionado del Atlético de Madrid de ir borracho.

Así reza el comunicado íntegro del club

"Ayer en el Estadio se produjo un episodio en el que un par de seguidores del Atlético de Madrid, ubicados en la segunda gradería, cubrieron la publicidad de Spotify con una bandera española con el escudo del equipo colchonero.

Ante esta situación, se activó un grupo de intervención de seguridad privada que se dirigió al sitio para indicar a los seguidores cuál era la normativa de régimen interno del Club, que no permite colgar banderas ni otros elementos que tapen la publicidad del Estadio y que, por tanto, era necesario retirar. Antes de que el servicio de seguridad privada llegara al lugar, un aficionado local bajó de una localidad superior y retiró esta bandera, dejándola junto al antes citado aficionado del Atlético de Madrid.

El grupo de intervención habló con el aficionado del Atlético y le explicó la normativa y le preguntó si había tenido problemas con algún aficionado local. Este seguidor, que presentaba síntomas compatibles con estar bajo los efectos del alcohol, manifestó que no tuvo ninguno, pero que algunos aficionados locales de la zona le habían increpado con anterioridad.

El aficionado manifestó a los vigilantes de seguridad que prefería ver el partido desde otra posición, en una zona superior de la misma boca; se levantó para reubicarse a sí mismo con su acompañante. La seguridad privada le acompañó, y en ningún caso le reubicó de forma forzosa ni le expulsó, hechos completamente contrarios a cierto relato que se estableció en algunos medios de comunicación y redes sociales, acompañado de imágenes.

El responsable de Integridad y Seguridad de LaLiga recibió información precisa del hecho, cuando llamó al responsable de Seguridad del FC Barcelona para conocer la situación vivida en la segunda gradería. Adicionalmente, el seguidor del Atlético de Madrid, acompañando de una mujer -ambos polacos-, se acercó voluntariamente a la consigna del Gol Nord para dejar su camiseta del equipo colchonero y la bandera que llevaba y volvió con otra indumentaria a su sitio original, desde donde acabó viendo el partido.

El FC Barcelona recuerda a todos los aficionados que no está permitido cubrir los espacios publicitarios del Estadio con cualquier simbología deportiva, aunque sea del propio Club, por lo que intervendrá cuando se produzca una situación contraria a la norma".