El contundente mensaje de Pedrerol por la bandera de España contra el Barcelona... y el Atlético

En el Barcelona-Atlético de LaLiga se retiró una bandera de España con un escudo del Atlético de Madrid, que llevaba un seguidor rojiblanco. También le obligaron a quitarse la camiseta, El Barcelona explicó este lunes lo sucedido, asegurando que tapaba la publicidad de Spotify.: "Ante esta situación, se activó un grupo de intervención de seguridad privada que se dirigió al sitio para indicar a los seguidores cuál era la normativa de régimen interno del club, que no permite colgar banderas ni otros elementos que tapen la publicidad del Estadio y que, por tanto, era necesario retirar. Antes de que el servicio de seguridad privada llegara al lugar, un aficionado local bajó de una localidad superior y retiró esta bandera, dejándola junto al antes citado aficionado del Atlético de Madrid", aportó el club.

La versión del FC Barcelona es que el grupo de intervención habló con el aficionado del Atlético y le explicó la normativa y le preguntó si había tenido problemas con algún aficionado local. "Este seguidor (el del Atlético), que presentaba síntomas compatibles con estar bajo los efectos del alcohol, manifestó que no tuvo ninguno, pero que algunos aficionados locales de la zona le habían increpado con anterioridad", argumentó la entidad, aunque en los vídeos que se ven por internet, en ningún momento da la impresión de estar bajo los efectos del alcohol.

El Barcelona se sigu justificando: "El aficionado manifestó a los vigilantes de seguridad que prefería ver el partido desde otra posición, en una zona superior de la misma boca; se levantó para reubicarse a sí mismo con su acompañante. La seguridad privada le acompañó, y en ningún caso le reubicó de forma forzosa ni le expulsó, hechos completamente contrarios a cierto relato que se estableció en algunos medios de comunicación y redes sociales, acompañado de imágenes", prosigue el comunicado.

El responsable de integridad y seguridad de LaLiga recibió información precisa del hecho, cuando llamó al responsable de seguridad del FC Barcelona para conocer la situación vivida en la segunda gradería. Adicionalmente, el seguidor del Atlético de Madrid, acompañando de una mujer -ambos polacos-, se acercó voluntariamente a la consigna del Gol Nord para dejar su camiseta del equipo colchonero y la bandera que llevaba y volvió con otra indumentaria a su sitio original, desde donde acabó viendo el partido.

El mensaje de Pedrerol

La situación ha provocado mucha polémica y la contundente reflexión del Josep Pedrerol: "Una bandera de España y una camiseta del Atlético, ¿eso es una provocación?", ha asegurado el presentador de El Chiringuito en LaSexta. "¿Tanto ofende?, ¿por qué los insultos, rabia y odio?, lo de ayer es preocupante", ha dicho. "No debería el Atlético pedir explicaciones. En silencio, mejor no enfadar al Barcelona, ¿a qué no?"

Lo cierto es que el Atlético no ha dicho nada del incidente, al igual que Simeone no protestó ni se quejó por la interpretación de la última mano de Busquets en el área barcelonista cuando terminaba el partido. Aunque sí hubo protestas en el campo y después algún futbolista protestó, el mensaje de Simeone, entrenador y principal portavoz del club cuando no hay comunicados fue de aceptación y comprensión.